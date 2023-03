сегодня



Гитарист ACCEPT назвал пять любимых альбомов



В видео, которое изначально было загружено в TikTok, гитарист ACCEPT Wolf Hoffmann назвал пять своих любимых альбомов всех времён:



«Я ставлю альбом "British Steel" группы JUDAS PRIEST на первое место. Вторым номером будет "Highway To Hell" группы AC/DC. Номер три — "Made In Japan" группы DEEP PURPLE. И номер четыре — THE BEATLES "The White Album" — я часто слушал THE BEATLES, когда был молодым. И последнее, но не менее важное: должен быть один любимый или один классический альбом, в данном случае представляющий все остальные великие классические произведения, которые есть на свете. Я бы назвал Симфонию № 9 ми минор «Из Нового Света» [Антонина] Дворжака.



На этом всё. Пять альбомов для жизни на необитаемом острове. Если мы все скоро попадём на этот остров, то будем жить тяжело, но счастливо. Так что это мои пять альбомов, которые я бы взял с собой».







+5 -0



( 1 ) просмотров: 812