сегодня



Гитарист ACCEPT — о важности сочинения новой музыки



В недавнем интервью журналу Chaotic Riffs гитарист ACCEPT Wolf Hoffmann рассказал о том, как ему удалось сохранить группу на протяжении более чем четырёх десятилетий, несмотря на кадровые перестановки и изменения в музыкальной индустрии:



«Я думаю, мы верны наследию ACCEPT, и именно этим мы и занимаемся... Мы не пытаемся изобрести колесо, мы стараемся сочинять песни, которые мы могли бы написать много лет тому назад. И это обычно мой девиз... Собственно говоря, я сидел здесь две минуты назад и работал над новой песней... И я всегда спрашиваю себя: действительно ли это звучит как ACCEPT, которых люди знают? Это должно быть чем-то новым, захватывающим для нас, но это не должно быть чем-то другим. У нас есть своя ниша, свой рынок, и люди это ценят в нас».



Hoffmann сказал, что для ACCEPT очень важно продолжать выпускать новую музыку:



«Я думаю, фанаты ценят это. И это хороший вызов для нас самих. Я отчётливо помню, что когда мы возобновили деятельность группы и нашли [нынешнего вокалиста ACCEPT] Mark'a Tornillo, мы решили: "Если мы собираемся заниматься этим, давайте сделаем всё как надо, давайте записывать достойные альбомы, а не просто исполнять старые вещи". Потому что мы могли бы сделать это — мы могли бы сказать: "Не стоит беспокоиться... Зачем беспокоиться на этот счёт? Никто не хочет слушать новые песни. Все хотят послушать "Balls To The Wall" и "Princess Of The Dawn". В какой-то степени это правда, но в то же время это как-то неубедительно, и вы словно становитесь собственной кавер-группой. Поэтому мы сказали: "Мы уже сделали это. Мы сочинили важные для людей песни. Почему мы не можем сделать это снова?"»







