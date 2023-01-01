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Гитарист ACCEPT: «Музыкальный бизнес очень сильно изменился»



В недавнем интервью французскому каналу Duke TV гитарист ACCEPT Wolf Hoffmann рассказал о том, как внедрение социальных сетей и появление потоковых сервисов, таких как Spotify, повлияло на музыкальную индустрию:



«В 1980-х годах, когда мы начинали, всё сводилось к суперзвезде. Тебя никогда не видели, и люди ожидали, что ты будешь невидимым и неприступным. Люди притворялись, что они яркие личности. В суперзвёздах была какая-то мистика. А сегодня это больше похоже на что-то из серии: "Мы все вместе в этом деле". И социальные сети, конечно, очень помогли в этом. Люди стали намного ближе, аудитория намного ближе к группе, и мы чувствуем себя намного ближе к аудитории, и я думаю, что это просто знамение времени. Но в то же время музыкальный бизнес очень сильно изменился. Раньше всё сводилось к продажам альбомов, и только продажи альбомов имели значение. А теперь это продажа билетов, сувенирной продукции и встречи с поклонниками, и всё постоянно меняется. И мы стараемся идти в ногу со временем».







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