ACCEPT едут в тур с PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS и FLOTSAM AND JETSAM



ACCEPT в январе 2022 года едут в европейский тур с PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS и FLOTSAM AND JETSAM:



Jan. 15 - D - Oberhausen @ Turbinenhalle



Jan. 16 - B - Brussels @ La Madeleine



Jan. 18 - D - Frankfurt @ Batschkapp



Jan. 19 - F - Paris @ Bataclan



Jan. 21 - E - Pamplona @ Burlada



Jan. 22 - E - Madrid @ La Riviera



Jan. 23 - E - Barcelona @ Razzmatazz 1



Jan. 25 - F - Ramonville @ Bikini



Jan. 26 - F - Villeurbanne @ Transbordeur



Jan. 28 - CH - Zürich @ Komplex



Jan. 29 - AT - Telfs @ Rathaussaal



Jan. 30 - HU - Budapest @ Barba Negra



Feb. 01 - CZ - Zlin @ Hala Euronics



Feb. 02 - PL - Warsaw @ Progresia



Feb. 04 - EST - Tallinn @ Helitehas*



Feb. 05 - SF - Helsinki @ House Of Culture*



Feb. 06 - SF - Tampere @ Pakkahuone*



Feb. 08 - SWE - Stockholm @ Fryshuset*



Feb. 09 - NOR - Oslo @ Rockefeller*



Feb. 11 - SWE - Gothenburg @ Tradgarn*



Feb. 12 - DK - Copenhagen @ Vega*



Feb. 13 - D - Bremen @ Aladin



Feb. 15 - D - Berlin @ Huxley's



Feb. 17 - D - Ulm @ Ratiopharm Arena



Feb. 18 - D - München @ Tonhalle



Feb. 19 - D - Filderstadt ! FILharmonie



Feb. 20 - D - Geiselwind @ Eventzentrum



Feb. 22 - D - Leipzig @ Haus Auensee



Feb. 23 - D - Saarbrücken @ Garage



Feb. 25 - RUS - Moscow @ Glavclub*



Feb. 26 - RUS - St. Petersburg @ Cosmonaut*



Feb. 28 - UKR - Kiev @ Stereoplaza*



* No PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS







