Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео HELLOWEEN 54
*ELTON JOHN заявил, что «кое-что» сделал с METALLICA 41
*BLAZE BAYLEY: «Было бы забавно провести концерт IRON MAIDEN ... 31
*DANKO JONES: «Schaffer — белый нацик и за-лу-па!» 30
*Новое видео BODOM AFTER MIDNIGHT 27
[= ||| все новости группы



*

Accept

*



7 апр 2021 : 		 ACCEPT едут в тур с PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS и FLOTSAM AND JETSAM

4 мар 2021 : 		 Лидер ACCEPT: «Было время, когда я думал, что металл — всё»

14 фев 2021 : 		 Успехи в чартах ACCEPT

4 фев 2021 : 		 Лидер ACCEPT — о работе Baltes'a с UDO

3 фев 2021 : 		 Лидер ACCEPT скучает по Peter'y Baltes'y

27 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT — о записи песни AC/DC

25 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT ответил на вопрос о соперничестве со SCORPIONS

22 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT не знает, вернётся ли когда-нибудь гастрольная деятельность к тому, что было до пандемии

20 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT пояснил за свои слова

18 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT: «Лучшее ещё впереди»

15 янв 2021 : 		 Новое видео ACCEPT

14 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT: «Мы первые металлисты Германии!»

13 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT — об альбоме "Eat The Heat": «Это было мрачное время в нашей истории»

12 янв 2021 : 		 Как насчёт биографии? Отвечает лидер ACCEPT

8 янв 2021 : 		 ACCEPT отложили выход альбома и представили тизер

28 дек 2020 : 		 Вокалист ACCEPT: «Уровень химии с Wolf'ом заметно вырос»

27 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT сказал, что жизнь без концертов — не жизнь

26 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «Все эти карантинные видео — не моё»

22 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT — о самом важном уроке музыкального бизнеса

16 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «У нас хоть не такое тупое название, как у DEF LEPPARD»

15 дек 2020 : 		 Позовёт ли лидер ACCEPT бывших?

10 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «Мы не самые большие кореша с Mark'ом»

30 ноя 2020 : 		 «Тяжёлый и напористый металлический альбом» — именно такой ACCEPT видят новую работу

27 ноя 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «Уход Peter'a буквально меня убил»

6 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от ACCEPT

2 окт 2020 : 		 Новое видео ACCEPT
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ACCEPT едут в тур с PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS и FLOTSAM AND JETSAM



*
zoom
*
* *
ACCEPT в январе 2022 года едут в европейский тур с PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS и FLOTSAM AND JETSAM:

Jan. 15 - D - Oberhausen @ Turbinenhalle

Jan. 16 - B - Brussels @ La Madeleine

Jan. 18 - D - Frankfurt @ Batschkapp

Jan. 19 - F - Paris @ Bataclan

Jan. 21 - E - Pamplona @ Burlada

Jan. 22 - E - Madrid @ La Riviera

Jan. 23 - E - Barcelona @ Razzmatazz 1

Jan. 25 - F - Ramonville @ Bikini

Jan. 26 - F - Villeurbanne @ Transbordeur

Jan. 28 - CH - Zürich @ Komplex

Jan. 29 - AT - Telfs @ Rathaussaal

Jan. 30 - HU - Budapest @ Barba Negra

Feb. 01 - CZ - Zlin @ Hala Euronics

Feb. 02 - PL - Warsaw @ Progresia

Feb. 04 - EST - Tallinn @ Helitehas*

Feb. 05 - SF - Helsinki @ House Of Culture*

Feb. 06 - SF - Tampere @ Pakkahuone*

Feb. 08 - SWE - Stockholm @ Fryshuset*

Feb. 09 - NOR - Oslo @ Rockefeller*

Feb. 11 - SWE - Gothenburg @ Tradgarn*

Feb. 12 - DK - Copenhagen @ Vega*

Feb. 13 - D - Bremen @ Aladin

Feb. 15 - D - Berlin @ Huxley's

Feb. 17 - D - Ulm @ Ratiopharm Arena

Feb. 18 - D - München @ Tonhalle

Feb. 19 - D - Filderstadt ! FILharmonie

Feb. 20 - D - Geiselwind @ Eventzentrum

Feb. 22 - D - Leipzig @ Haus Auensee

Feb. 23 - D - Saarbrücken @ Garage

Feb. 25 - RUS - Moscow @ Glavclub*

Feb. 26 - RUS - St. Petersburg @ Cosmonaut*

Feb. 28 - UKR - Kiev @ Stereoplaza*

* No PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS

ACCEPT Announces European Tour With PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS And FLOTSAM AND JETSAM



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 125

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом