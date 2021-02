сегодня



Успехи в чартах ACCEPT



Новая работа ACCEPT, Too Mean To Die, выпущенная в конце января на Nuclear Blast, попала в чарты разных стран на следующие позиции:



#1 USA Hard Music / #4 Rock / #12 Current Albums

#2 Germany

#3 UK (Rock)

#4 Finland / #2 physical

#4 Switzerland

#7 Sweden 7 / #1 Rock / #1 Physical

#8 Japan

#9 Austria

#10 Poland







