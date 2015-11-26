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Лидер ACCEPT сказал, что жизнь без концертов — не жизнь



В новом интервью для Metal Jacket Magazine лидер ACCEPT Wolf Hoffmann рассказал о том, как, по его мнению, будет выглядеть жизнь после пандемии:



«Я не знаю, каким будет металл, но я думаю, что жизнь в целом будет другой. Может быть, всё будет так, как было до 11 сентября, когда можно было поехать в аэропорт и пойти к воротам без охраны и тому подобного. И после 11 сентября, когда всё изменилось, и как только всё изменится, жизнь уже никогда не вернётся на круги своя. Так что, возможно, отныне у нас будут разные меры, и они останутся с нами всегда. Я не думаю, что нам всем придётся носить маски всегда, но некоторые элементы такого поведения, я уверен, останутся. Не могу представить, что однажды нам скажут: "Всё закончилось, так что забудь обо всем. Возвращайтесь к нормальной жизни". Может, этого никогда и не случится.



Надеюсь, это не новая норма, как сейчас, с локдаунами, карантином и прочим. Но, может быть, когда все будут вакцинированы или иммунизированы, или хотя бы большая часть людей, жизнь вернётся к почти нормальной. Но, боюсь, она будет отличаться от прежней, может быть... До тех пор, пока у нас будут концерты, я не против "новой нормальности". Потому что жизнь без концертов — я не знаю — всё это не стоит того, чтобы жить».













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