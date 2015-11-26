Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Позовёт ли лидер ACCEPT бывших? 60
*NAPALM RECORDS прикупили SPV 27
*Лидер ACCEPT: «У нас хоть не такое тупое название, как у DEF... 27
*THOMAS ZWIJSEN исполняет песню IRON MAIDEN 21
*Басист NICKELBACK: «PANTERA — наши братушки!» 19
[= ||| все новости группы



*

Accept

*



27 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT сказал, что жизнь без концертов — не жизнь

26 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «Все эти карантинные видео — не моё»

22 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT — о самом важном уроке музыкального бизнеса

16 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «У нас хоть не такое тупое название, как у DEF LEPPARD»

15 дек 2020 : 		 Позовёт ли лидер ACCEPT бывших?

10 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «Мы не самые большие кореша с Mark'ом»

30 ноя 2020 : 		 «Тяжёлый и напористый металлический альбом» — именно такой ACCEPT видят новую работу

27 ноя 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «Уход Peter'a буквально меня убил»

6 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от ACCEPT

2 окт 2020 : 		 Новое видео ACCEPT

30 сен 2020 : 		 Тизер нового сингла ACCEPT

18 сен 2020 : 		 Новый сингл ACCEPT выйдет осенью

13 авг 2020 : 		 Умер сын вокалиста ACCEPT

11 авг 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления ACCEPT в Кемерове

20 июл 2020 : 		 ACCEPT возобновили запись

18 июл 2020 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Воссоединение ACCEPT? Забудьте об этом!»

9 май 2020 : 		 ACCEPT почти завершили запись «тяжёлого и мрачного» альбома

7 май 2020 : 		 ACCEPT работают над новой музыкой

29 апр 2020 : 		 Новый гитарист ACCEPT: «Самой сложной для меня была "Fast As A Shark"»

17 мар 2020 : 		 DAVID REECE о попытках заменить UDO DIRKSCHNEIDER'а в ACCEPT

28 ноя 2019 : 		 Лидер ACCEPT: «Я так до конца и не понял, почему Peter Baltes ушёл из группы»

3 ноя 2019 : 		 ACCEPT взяли третьего

27 апр 2019 : 		 Легендарная группа ACCEPT впервые выступит в Сибири и представит уникальную программу на фестивале «Герои мирового рока»!

19 апр 2019 : 		 Новая песня ACCEPT

17 апр 2019 : 		 ACCEPT нашли нового басиста

11 фев 2019 : 		 Видео с выступления ACCEPT с приглашённым басистом
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Лидер ACCEPT сказал, что жизнь без концертов — не жизнь



*
zoom
*
* *
В новом интервью для Metal Jacket Magazine лидер ACCEPT Wolf Hoffmann рассказал о том, как, по его мнению, будет выглядеть жизнь после пандемии:

«Я не знаю, каким будет металл, но я думаю, что жизнь в целом будет другой. Может быть, всё будет так, как было до 11 сентября, когда можно было поехать в аэропорт и пойти к воротам без охраны и тому подобного. И после 11 сентября, когда всё изменилось, и как только всё изменится, жизнь уже никогда не вернётся на круги своя. Так что, возможно, отныне у нас будут разные меры, и они останутся с нами всегда. Я не думаю, что нам всем придётся носить маски всегда, но некоторые элементы такого поведения, я уверен, останутся. Не могу представить, что однажды нам скажут: "Всё закончилось, так что забудь обо всем. Возвращайтесь к нормальной жизни". Может, этого никогда и не случится.

Надеюсь, это не новая норма, как сейчас, с локдаунами, карантином и прочим. Но, может быть, когда все будут вакцинированы или иммунизированы, или хотя бы большая часть людей, жизнь вернётся к почти нормальной. Но, боюсь, она будет отличаться от прежней, может быть... До тех пор, пока у нас будут концерты, я не против "новой нормальности". Потому что жизнь без концертов — я не знаю — всё это не стоит того, чтобы жить».

ACCEPT





Like!+2Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 215

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом