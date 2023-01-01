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*THY ART IS MURDER выгнали вокалиста за трансфобные комментар... 61
*BRUCE DICKINSON выпустит альбом в начале 2024 39
*Лидер FEAR FACTORY: «По сути вы платите площадке, чтобы там ... 28
*BLAZE BAYLEY: «Я взрыднул от Brave New World» 25
*Один из основателей ЗСРНР был исключён из совета директоров ... 21
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Accept

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26 сен 2023 : 		 Лидер ACCEPT мутит со скрипачкой

1 сен 2023 : 		 Гитарист ACCEPT: «А как же бедные российские фанаты?»

14 авг 2023 : 		 Новый альбом ACCEPT: большая часть текстов уже написана

13 июл 2023 : 		 Вокалист ACCEPT — о том, как спел с IRON MAIDEN: «Поток адреналина просто зашкаливал»

2 июл 2023 : 		 У ACCEPT уже много нового!

27 июн 2023 : 		 PETER BALTES — об уходе из ACCEPT: «Всё пошло не так»

18 июн 2023 : 		 PETER BALTES — о причине ухода из ACCEPT

13 июн 2023 : 		 Гитарист ACCEPT сочинил чуть больше половины песен для нового альбома

30 май 2023 : 		 Новое видео ACCEPT

25 апр 2023 : 		 ACCEPT выступили без CHRISTOPHER'a WILLIAMS'a и PHILIP'a SHOUSE

23 апр 2023 : 		 Гитарист ACCEPT: «Мы — одна из немногих групп, которые до сих пор исполняют песни в оригинальном виде»

3 апр 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления ACCEPT

28 мар 2023 : 		 Уроки от лидера ACCEPT

21 мар 2023 : 		 Гитарист ACCEPT: «Музыкальный бизнес очень сильно изменился»

20 мар 2023 : 		 Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе

17 мар 2023 : 		 Гитарист ACCEPT назвал пять любимых альбомов

13 мар 2023 : 		 Уроки от лидера ACCEPT

7 мар 2023 : 		 Вокалист ACCEPT — о возможном сольном альбоме: «У меня накопилось очень много материала для записи»

11 фев 2023 : 		 AVA-REBEKAH RAHMAN присоединится к ACCEPT на концертах

24 янв 2023 : 		 Видео с выступления ACCEPT

9 янв 2023 : 		 WOLF HOFFMANN считает забавным, что UDO DIRKSCHNEIDER продолжает исполнять песни ACCEPT

9 янв 2023 : 		 Гитарист ACCEPT — о 40-летии "Balls To The Wall"

7 янв 2023 : 		 Гитарист ACCEPT — о важности сочинения новой музыки

5 янв 2023 : 		 Демонстрационное видео от гитариста ACCEPT

29 дек 2022 : 		 DAVID REECE — об участии в ACCEPT: «Это была возможность, которая выпадает раз в жизни»

5 дек 2022 : 		 WOLF HOFFMANN, JOE SATRIANI, DEREK SHERINIAN, BRUCE KULICK на новом альбоме басиста ACCEPT
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Лидер ACCEPT мутит со скрипачкой



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Лидер ACCEPT Wolf Hoffmann вместе со своей подругой Ava-Rebekah Rahman и композитором и аранжировщиком Stephen'ом Bentley-Klein'ом замутили на троих. Об этом рассказала Ava-Rebekah:

«Дорогие друзья! Хочу поделиться со всеми вами потрясающими новостями! Прошедшая неделя прошла в работе с замечательными Steven Bentley-Klein и Wolf Hoffmann, мы вложили всю душу в наш волнующий и экзотический новый музыкальный проект! Это была сплошная творческая работа и вдохновение, и мы невероятно довольны результатами! Каждый день был наполнен звуковым фейерверком, когда мы экспериментировали с новым звуковым миром, сексуальными мелодиями и ритмами. Мы создавали нечто действительно особенное, и нам не терпится поделиться этим со всеми вами!»




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