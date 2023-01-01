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Лидер ACCEPT мутит со скрипачкой



Лидер ACCEPT Wolf Hoffmann вместе со своей подругой Ava-Rebekah Rahman и композитором и аранжировщиком Stephen'ом Bentley-Klein'ом замутили на троих. Об этом рассказала Ava-Rebekah:



«Дорогие друзья! Хочу поделиться со всеми вами потрясающими новостями! Прошедшая неделя прошла в работе с замечательными Steven Bentley-Klein и Wolf Hoffmann, мы вложили всю душу в наш волнующий и экзотический новый музыкальный проект! Это была сплошная творческая работа и вдохновение, и мы невероятно довольны результатами! Каждый день был наполнен звуковым фейерверком, когда мы экспериментировали с новым звуковым миром, сексуальными мелодиями и ритмами. Мы создавали нечто действительно особенное, и нам не терпится поделиться этим со всеми вами!»





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