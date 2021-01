сегодня



Новое видео ACCEPT



"Zombie Apocalypse", новое видео ACCEPT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Too Mean To Die”, выход которого намечен на 29 января на Nuclear Blast Records:



1. Zombie Apocalypse 05:31

2. Too Mean to Die 04:21

3. Overnight Sensation 04:24

4. No Ones Master 04:10

5. The Undertaker 05:37

6. Sucks to Be You 04:05

7. Symphony of Pain 04:39

8. The Best Is Yet to Come 04:47

9. How Do We Sleep 05:41

10. Not My Problem 04:21

11. Samson and Delilah 04:31







