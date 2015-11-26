Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Умер Алекси Лайхо 88
*Лидер ICED EARTH штурмовал Капитолий 86
*Вокалист SACRED REICH: «Тупые расисты, захватившие Капитолий... 82
*Marko Hietala уходит из NIGHTWISH 56
*Лидер ICED EARTH: «Страна захвачена преступниками» 55
[= ||| все новости группы



*

Accept

*



15 янв 2021 : 		 Новое видео ACCEPT

14 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT: «Мы первые металлисты Германии!»

13 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT — об альбоме "Eat The Heat": «Это было мрачное время в нашей истории»

12 янв 2021 : 		 Как насчёт биографии? Отвечает лидер ACCEPT

8 янв 2021 : 		 ACCEPT отложили выход альбома и представили тизер

28 дек 2020 : 		 Вокалист ACCEPT: «Уровень химии с Wolf'ом заметно вырос»

27 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT сказал, что жизнь без концертов — не жизнь

26 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «Все эти карантинные видео — не моё»

22 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT — о самом важном уроке музыкального бизнеса

16 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «У нас хоть не такое тупое название, как у DEF LEPPARD»

15 дек 2020 : 		 Позовёт ли лидер ACCEPT бывших?

10 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «Мы не самые большие кореша с Mark'ом»

30 ноя 2020 : 		 «Тяжёлый и напористый металлический альбом» — именно такой ACCEPT видят новую работу

27 ноя 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «Уход Peter'a буквально меня убил»

6 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от ACCEPT

2 окт 2020 : 		 Новое видео ACCEPT

30 сен 2020 : 		 Тизер нового сингла ACCEPT

18 сен 2020 : 		 Новый сингл ACCEPT выйдет осенью

13 авг 2020 : 		 Умер сын вокалиста ACCEPT

11 авг 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления ACCEPT в Кемерове

20 июл 2020 : 		 ACCEPT возобновили запись

18 июл 2020 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Воссоединение ACCEPT? Забудьте об этом!»

9 май 2020 : 		 ACCEPT почти завершили запись «тяжёлого и мрачного» альбома

7 май 2020 : 		 ACCEPT работают над новой музыкой

29 апр 2020 : 		 Новый гитарист ACCEPT: «Самой сложной для меня была "Fast As A Shark"»

17 мар 2020 : 		 DAVID REECE о попытках заменить UDO DIRKSCHNEIDER'а в ACCEPT
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новое видео ACCEPT



*
zoom
*
* *
"Zombie Apocalypse", новое видео ACCEPT, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома “Too Mean To Die”, выход которого намечен на 29 января на Nuclear Blast Records:

1. Zombie Apocalypse 05:31
2. Too Mean to Die 04:21
3. Overnight Sensation 04:24
4. No Ones Master 04:10
5. The Undertaker 05:37
6. Sucks to Be You 04:05
7. Symphony of Pain 04:39
8. The Best Is Yet to Come 04:47
9. How Do We Sleep 05:41
10. Not My Problem 04:21
11. Samson and Delilah 04:31




Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 3 )

Corpsegrinder04


15 янв 2021, 16:46		В духе какой-нибудь проходной песенки от Primal Fear/

ElectricRetard


15 янв 2021, 16:52		Получше прошлых, но настолько обыденно, что я даже не узнал бы Accept, если бы не вокал.

Rutger


15 янв 2021, 16:56		Нормально, но пока не делаю скоропалительных выводов.. Помню, как поначалу не сильно впечатлил Undertaker, а потом стала открываться четкая, продуманная работа. Кстати, клип шикарный. В отличии от Гробовщика за сто долларов, выглядит на миллион.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 483

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом