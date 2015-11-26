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Accept

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6 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от ACCEPT

2 окт 2020 : 		 Новое видео ACCEPT

30 сен 2020 : 		 Тизер нового сингла ACCEPT

18 сен 2020 : 		 Новый сингл ACCEPT выйдет осенью

13 авг 2020 : 		 Умер сын вокалиста ACCEPT

11 авг 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления ACCEPT в Кемерове

20 июл 2020 : 		 ACCEPT возобновили запись

18 июл 2020 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Воссоединение ACCEPT? Забудьте об этом!»

9 май 2020 : 		 ACCEPT почти завершили запись «тяжёлого и мрачного» альбома

7 май 2020 : 		 ACCEPT работают над новой музыкой

29 апр 2020 : 		 Новый гитарист ACCEPT: «Самой сложной для меня была "Fast As A Shark"»

17 мар 2020 : 		 DAVID REECE о попытках заменить UDO DIRKSCHNEIDER'а в ACCEPT

28 ноя 2019 : 		 Лидер ACCEPT: «Я так до конца и не понял, почему Peter Baltes ушёл из группы»

3 ноя 2019 : 		 ACCEPT взяли третьего

27 апр 2019 : 		 Легендарная группа ACCEPT впервые выступит в Сибири и представит уникальную программу на фестивале «Герои мирового рока»!

19 апр 2019 : 		 Новая песня ACCEPT

17 апр 2019 : 		 ACCEPT нашли нового басиста

11 фев 2019 : 		 Видео с выступления ACCEPT с приглашённым басистом

15 янв 2019 : 		 Бывший вокалист ACCEPT: «Нынешний вокалист ACCEPT звучит как копия бывшего вокалиста ACCEPT»

5 янв 2019 : 		 Новый видеотрейлер от ACCEPT

26 дек 2018 : 		 Гитарист ACCEPT: «На "Blood Of The Nation" была настоящая магия»

18 дек 2018 : 		 Гитарист ACCEPT о том, как создавалась песня "Fast As A Shark"

3 дек 2018 : 		 Гитарист ACCEPT: «Всю жизнь мечтал выступить с оркестром!»

29 ноя 2018 : 		 Барабанщик ACCEPT об уходе басиста

28 ноя 2018 : 		 Из ACCEPT уходит басист

23 ноя 2018 : 		 Фрагмент нового DVD ACCEPT
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Видео с текстом от ACCEPT



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ACCEPT опубликовали официальное видео с текстом на песню "Too Mean To Die", которая взята из одноименного альбома, выход которого намечен на пятнадцатое января на Nuclear Blast.

ACCEPT Releases Lyric Video For 'Too Mean To Die' Title Track











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КомментарииСкрыть/показать 6 )

R0ck_N_R0lla


6 ноя 2020, 20:52		пободрее прошлой хуерги, но всю песню было чувство, что где то уже это слышал

resetius


6 ноя 2020, 21:16		Мда. Надо было им закрываться после ухода Балтеса.

Jotun


6 ноя 2020, 21:48		Жду реакции единственного и неповторимого...

hansi_hrb


6 ноя 2020, 22:11		Он же дал торжественный обет молчания.

Jotun


6 ноя 2020, 23:03		Contra spem spero!

Corpsegrinder04


6 ноя 2020, 23:14		Порядком надоела вся эта однообразная херня джи джи джи.
Ну были же шикарные альбомы 83,85,86.Все разные, интересные, запоминающиеся. Да даже Eat the Heat в разы лучше этой хрени из так называемой новой эры.


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