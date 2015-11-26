сегодня



Лидер ACCEPT : «Мы не самые большие кореша с Mark'ом»



В новом интервью шведскому RockSverige лидер ACCEPT Wolf Hoffmann рассказал о своих отношениях с вокалистом группы, Mark'ом Tornillo:



«Ну, мы нашли способ принимать друг друга и работать вместе, но, честно говоря, мы не самые лучшие друзья в мире и, вероятно, никогда ими не станем. Я не знаю. Есть кое-что... Он вырос в Нью-Джерси, а я вырос в Германии, и, возможно, это как-то связано с этим. По крайней мере, мы очень хорошо работаем вместе, мы уважаем друг друга, и он чертовски замечательный певец, так что, похоже всё работает по любому рецепту, который мы нашли. Я не пытаюсь слишком много анализировать, но могу определённо сказать, что у нас разные взгляды на многие вещи, и это нормально. Просто всё работает, и общая позиция — это наша музыка и металл, который мы создаём».



















+2 -3



просмотров: 1299

