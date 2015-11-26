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*TOMMY LEE: «Я приветствовал появление NIRVANA!» 57
*ANVIL изобрели спид/трэш-металл? 27
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Многие музыканты стали мягче» 22
*Новый альбом LAKE OF TEARS выйдет зимой 21
*Новый сингл HELLOWEEN выйдет весной 18
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Accept

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10 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «Мы не самые большие кореша с Mark'ом»

30 ноя 2020 : 		 «Тяжёлый и напористый металлический альбом» — именно такой ACCEPT видят новую работу

27 ноя 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «Уход Peter'a буквально меня убил»

6 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от ACCEPT

2 окт 2020 : 		 Новое видео ACCEPT

30 сен 2020 : 		 Тизер нового сингла ACCEPT

18 сен 2020 : 		 Новый сингл ACCEPT выйдет осенью

13 авг 2020 : 		 Умер сын вокалиста ACCEPT

11 авг 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления ACCEPT в Кемерове

20 июл 2020 : 		 ACCEPT возобновили запись

18 июл 2020 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Воссоединение ACCEPT? Забудьте об этом!»

9 май 2020 : 		 ACCEPT почти завершили запись «тяжёлого и мрачного» альбома

7 май 2020 : 		 ACCEPT работают над новой музыкой

29 апр 2020 : 		 Новый гитарист ACCEPT: «Самой сложной для меня была "Fast As A Shark"»

17 мар 2020 : 		 DAVID REECE о попытках заменить UDO DIRKSCHNEIDER'а в ACCEPT

28 ноя 2019 : 		 Лидер ACCEPT: «Я так до конца и не понял, почему Peter Baltes ушёл из группы»

3 ноя 2019 : 		 ACCEPT взяли третьего

27 апр 2019 : 		 Легендарная группа ACCEPT впервые выступит в Сибири и представит уникальную программу на фестивале «Герои мирового рока»!

19 апр 2019 : 		 Новая песня ACCEPT

17 апр 2019 : 		 ACCEPT нашли нового басиста

11 фев 2019 : 		 Видео с выступления ACCEPT с приглашённым басистом

15 янв 2019 : 		 Бывший вокалист ACCEPT: «Нынешний вокалист ACCEPT звучит как копия бывшего вокалиста ACCEPT»

5 янв 2019 : 		 Новый видеотрейлер от ACCEPT

26 дек 2018 : 		 Гитарист ACCEPT: «На "Blood Of The Nation" была настоящая магия»

18 дек 2018 : 		 Гитарист ACCEPT о том, как создавалась песня "Fast As A Shark"

3 дек 2018 : 		 Гитарист ACCEPT: «Всю жизнь мечтал выступить с оркестром!»
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|||| сегодня

Лидер ACCEPT: «Мы не самые большие кореша с Mark'ом»



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В новом интервью шведскому RockSverige лидер ACCEPT Wolf Hoffmann рассказал о своих отношениях с вокалистом группы, Mark'ом Tornillo:

«Ну, мы нашли способ принимать друг друга и работать вместе, но, честно говоря, мы не самые лучшие друзья в мире и, вероятно, никогда ими не станем. Я не знаю. Есть кое-что... Он вырос в Нью-Джерси, а я вырос в Германии, и, возможно, это как-то связано с этим. По крайней мере, мы очень хорошо работаем вместе, мы уважаем друг друга, и он чертовски замечательный певец, так что, похоже всё работает по любому рецепту, который мы нашли. Я не пытаюсь слишком много анализировать, но могу определённо сказать, что у нас разные взгляды на многие вещи, и это нормально. Просто всё работает, и общая позиция — это наша музыка и металл, который мы создаём».

ACCEPT








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