Лидер ACCEPT — об альбоме "Eat The Heat": «Это было мрачное время в нашей истории»



В новом интервью Hardrock Haven гитарист ACCEPT Wolf Hoffmann обсудил болезненный период для группы в конце 1980-х годов, когда фронтменом был американский вокалист David Reece.



Reece был нанят ACCEPT для записи альбома "Eat The Heat" в 1989 году после ухода Udo Dirkschneider'а. Высокий вокал Риса резко контрастировал со стилем Dirkschneider'а, и в целом альбом стал разочарованием как для критиков, так и для коммерческой составляющей.



В середине тура в поддержку "Eat The Heat" разногласия между группой и Reece'ом достигли своего апогея, что привело к ссоре между певцом и басистом Peter'ом Baltes'ом в Чикаго. К концу 1989 года группа ACCEPT прекратила свою деятельность.



На вопрос Hardrock Haven о том, что он думает об этой записи, Wolf ответил:



«Это было мрачное время в истории ACCEPT. Я бы сказал, что все 90-е были в каком-то смысле очень трудными и очень мрачными, и мне даже не очень нравится думать об этом. Если бы только вы, журналисты, не спрашивали меня об этом постоянно, я бы никогда даже не задумывался об этом. Потому что это было время, когда хэви-металл переживал очень мрачный период. Традиционное звучание было не в моде, и никто не хотел его слушать, так что это было что-то вроде поиска нового направления — особенно в 90-х. "Eat The Heat" появился в начале той эпохи, и альбом должен был стать новой главой, но этого не произошло, потому что всё тогда пошло не так. Это один из тех моментов, которые приходится проходить в жизни. Я не понимаю, почему я до сих пор должен защищать себя в каком-то смысле... Люди всегда задают мне этот вопрос почти провокационным образом, как будто я должен защищать себя по поводу этого альбома. Это нелепо... Как будто люди должны извиняться за то, что им нравится.



Есть что-то в этом альбоме, что привлекает многих в плохом смысле этого слова, и у них есть такое серьёзное мнение по этому поводу... Иногда это смешно. На мой взгляд, на этом альбоме были фантастические песни, но он просто никогда не исполнялся должным образом, и он не должен был быть таким. Но за эти годы я встретил так много фэнов, которые говорили одно и то же: "Чувак, я действительно хочу извиниться, но мне очень нравится этот альбом... Я знаю, что он никому не нравится, но я думаю, что он великолепен". И я думаю, что это так странно. Если тебе нравится, то нравится. Это настолько странно, что люди так высоко оценивают его.



Это просто музыка. Тебе она может нравиться или нет, но не более того. В любом случае, об этом периоде времени мне не очень нравится даже думать, потому что было очень тяжело».













