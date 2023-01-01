сегодня



Гитарист ACCEPT: «Мы — одна из немногих групп, которые до сих пор исполняют песни в оригинальном виде»



В новом интервью колумбийскому изданию El Expreso Del Rock Wolf Hoffmann заявил, что ACCEPT — одна из немногих групп, которые до сих пор исполняют всё вживую в оригинальном виде:



«Многие слушатели даже не обращают на это внимания. Но многие певцы, когда становятся старше, просят настроить гитару ниже и ниже, потому что так легче петь. Но для меня это звучит иначе, потому что тональность есть тональность, и как только ты понижаешь строй, это меняет настроение песни. Существует очень много групп, которые изменяют высоту тона — они настраивают гитары на ми-бемоль, ре или до-диез. Всё ниже и ниже, и ниже, и ниже, и теряется часть первоначальной динамики. Но мы — одна из немногих групп, которые до сих пор исполняют песни в оригинальном виде, и я очень горжусь этим, потому что наш вокалист Mark Tornillo просто великолепен».







+0 -0



просмотров: 58

