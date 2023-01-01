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*Барабанщик METALLICA демонстрирует свою технику 31
*Братья CAVALERA перезаписали SEPULTURA 25
*Гитарист METALLICA: «Музыка должна отражать красоту, творчес... 16
*Вокалист OVERKILL поделился секретом своей физической формы 15
*Гитарист MORBID ANGEL: «Не нравится моя музыка? Катись к ...... 13
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Accept

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Гитарист ACCEPT: «Мы — одна из немногих групп, которые до сих пор исполняют песни в оригинальном виде»



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В новом интервью колумбийскому изданию El Expreso Del Rock Wolf Hoffmann заявил, что ACCEPT — одна из немногих групп, которые до сих пор исполняют всё вживую в оригинальном виде:

«Многие слушатели даже не обращают на это внимания. Но многие певцы, когда становятся старше, просят настроить гитару ниже и ниже, потому что так легче петь. Но для меня это звучит иначе, потому что тональность есть тональность, и как только ты понижаешь строй, это меняет настроение песни. Существует очень много групп, которые изменяют высоту тона — они настраивают гитары на ми-бемоль, ре или до-диез. Всё ниже и ниже, и ниже, и ниже, и теряется часть первоначальной динамики. Но мы — одна из немногих групп, которые до сих пор исполняют песни в оригинальном виде, и я очень горжусь этим, потому что наш вокалист Mark Tornillo просто великолепен».




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