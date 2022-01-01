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*Лидер MEGADETH сожалеет, что повздорил с фронтменом METALLIC... 13
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Accept

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Гитарист ACCEPT — об увлечении фотографией: «Это была моя вторая любовь в жизни»



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Во время участия в недавнем эпизоде "The Ron Keel Podcast" гитарист ACCEPT Wolf Hoffmann признался, что 25 лет назад он разочаровался в хэви-металлической сцене и занимался другими увлечениями, в том числе фотографией, вплоть до возрождения группы:

«Если быть совсем честным, я отошёл от роли фотографа. Я наслаждался этим много-много лет, особенно в то время, когда ACCEPT не были активны, бездействовали. Мне действительно нравилось быть фотографом, потому что это была в некотором смысле творческая работа, и я по-настоящему любил её. Но это всё-таки была моя вторая любовь в жизни, как ни странно. Я никогда не чувствовал такой же страсти и удовлетворения, как сейчас, когда я выступаю на сцене, записываю альбомы и так далее. Но в то время ACCEPT были в тупике, и я решил, что это второе в списке моих любимых занятий, которыми я могу заниматься в жизни. И мне это понравилось».




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