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Accept

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22 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT — о самом важном уроке музыкального бизнеса

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30 ноя 2020 : 		 «Тяжёлый и напористый металлический альбом» — именно такой ACCEPT видят новую работу

27 ноя 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «Уход Peter'a буквально меня убил»

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30 сен 2020 : 		 Тизер нового сингла ACCEPT

18 сен 2020 : 		 Новый сингл ACCEPT выйдет осенью

13 авг 2020 : 		 Умер сын вокалиста ACCEPT

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20 июл 2020 : 		 ACCEPT возобновили запись

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9 май 2020 : 		 ACCEPT почти завершили запись «тяжёлого и мрачного» альбома

7 май 2020 : 		 ACCEPT работают над новой музыкой

29 апр 2020 : 		 Новый гитарист ACCEPT: «Самой сложной для меня была "Fast As A Shark"»

17 мар 2020 : 		 DAVID REECE о попытках заменить UDO DIRKSCHNEIDER'а в ACCEPT

28 ноя 2019 : 		 Лидер ACCEPT: «Я так до конца и не понял, почему Peter Baltes ушёл из группы»

3 ноя 2019 : 		 ACCEPT взяли третьего

27 апр 2019 : 		 Легендарная группа ACCEPT впервые выступит в Сибири и представит уникальную программу на фестивале «Герои мирового рока»!

19 апр 2019 : 		 Новая песня ACCEPT

17 апр 2019 : 		 ACCEPT нашли нового басиста

11 фев 2019 : 		 Видео с выступления ACCEPT с приглашённым басистом

15 янв 2019 : 		 Бывший вокалист ACCEPT: «Нынешний вокалист ACCEPT звучит как копия бывшего вокалиста ACCEPT»
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Лидер ACCEPT: «Все эти карантинные видео — не моё»



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В рамках недавнего разговора с The Metal Mixtape лидер ACCEPT Wolf Hoffmann ответил на вопрос о том, чем заняты его коллеги во время коронапаузы:

«Мы не особо много что делаем, просто ждём, когда всё станет лучше. Я знаю, что многие занялись всеми этими карантинными видео или стримингом концертов и всё в таком духе, но я не думаю, что это подходящая тема для ACCEPT. Так что мы подождём, когда вновь сможем лично встретиться с нашей аудиторией.

Но если честно, то я без понятия, чем заняты другие. Думаю, что каждый нашёл свой способ чем себя занимать. Что касается всей индустрии, то это, без сомнения, трагедия. И тут дело совсем не в музыкантах — куда больше проблем свалилось на техников и тех, кто занят в этом бизнесе. Они страдают намного больше, потому что они не могут записывать пластинки и не могут, в отличие от нас, иметь какие-то остаточные доходы благодаря записям. Вот это печально».

WOLF HOFFMANN Says





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