сегодня



Лидер ACCEPT : «Все эти карантинные видео — не моё»



В рамках недавнего разговора с The Metal Mixtape лидер ACCEPT Wolf Hoffmann ответил на вопрос о том, чем заняты его коллеги во время коронапаузы:



«Мы не особо много что делаем, просто ждём, когда всё станет лучше. Я знаю, что многие занялись всеми этими карантинными видео или стримингом концертов и всё в таком духе, но я не думаю, что это подходящая тема для ACCEPT. Так что мы подождём, когда вновь сможем лично встретиться с нашей аудиторией.



Но если честно, то я без понятия, чем заняты другие. Думаю, что каждый нашёл свой способ чем себя занимать. Что касается всей индустрии, то это, без сомнения, трагедия. И тут дело совсем не в музыкантах — куда больше проблем свалилось на техников и тех, кто занят в этом бизнесе. Они страдают намного больше, потому что они не могут записывать пластинки и не могут, в отличие от нас, иметь какие-то остаточные доходы благодаря записям. Вот это печально».













+1 -0



просмотров: 253

