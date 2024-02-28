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Новое видео ACCEPT



"Humanoid", новое видео группы ACCEPT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из предстоящего альбома.



Вольф Хоффманн сказал по этому поводу:



«Песня затрагивает вездесущую тему искусственного интеллекта (ИИ). Странным образом мы оказались в захватывающих временах... Эта цифровая революция оказывает огромное влияние, возможно, большее, чем всё, что когда-либо переживало человечество. Промышленная революция была грандиозной, но эта может быть ещё более масштабной, и мы находимся только в её начале. Однако я также немного боюсь, что человечество потеряется и будет оттеснено на второй план из-за всего этого. Песня получилась очень впечатляющей и вызывающей!»







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