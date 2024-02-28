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*SLAYER вернулись! 78
*Лидер MEGADETH: «Секрет успеха? Просто не быть злобным м*дак... 48
*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 31
*Жена гитариста SLAYER о предстоящих концертах 26
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 23
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Accept

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28 фев 2024 : 		 Новое видео ACCEPT

27 фев 2024 : 		 PETER BALTES об ACCEPT: «Я чувствовал, что мы постоянно делаем один и тот же альбом или используем одну концепцию снова и снова»

14 фев 2024 : 		 Тизер нового клипа ACCEPT

7 фев 2024 : 		 Новый альбом ACCEPT выйдет весной

4 фев 2024 : 		 Маг струн о приходе в ACCEPT

12 янв 2024 : 		 ACCEPT нашли «мага струн»

20 окт 2023 : 		 Бывший басист ACCEPT об уходе к бывшему вокалисту ACCEPT: «Я хочу делать людей счастливыми»

12 окт 2023 : 		 Бывшая группа вокалиста ACCEPT соберётся для концерта

26 сен 2023 : 		 Лидер ACCEPT мутит со скрипачкой

1 сен 2023 : 		 Гитарист ACCEPT: «А как же бедные российские фанаты?»

14 авг 2023 : 		 Новый альбом ACCEPT: большая часть текстов уже написана

13 июл 2023 : 		 Вокалист ACCEPT — о том, как спел с IRON MAIDEN: «Поток адреналина просто зашкаливал»

2 июл 2023 : 		 У ACCEPT уже много нового!

27 июн 2023 : 		 PETER BALTES — об уходе из ACCEPT: «Всё пошло не так»

18 июн 2023 : 		 PETER BALTES — о причине ухода из ACCEPT

13 июн 2023 : 		 Гитарист ACCEPT сочинил чуть больше половины песен для нового альбома

30 май 2023 : 		 Новое видео ACCEPT

25 апр 2023 : 		 ACCEPT выступили без CHRISTOPHER'a WILLIAMS'a и PHILIP'a SHOUSE

23 апр 2023 : 		 Гитарист ACCEPT: «Мы — одна из немногих групп, которые до сих пор исполняют песни в оригинальном виде»

3 апр 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления ACCEPT

28 мар 2023 : 		 Уроки от лидера ACCEPT

21 мар 2023 : 		 Гитарист ACCEPT: «Музыкальный бизнес очень сильно изменился»

20 мар 2023 : 		 Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе

17 мар 2023 : 		 Гитарист ACCEPT назвал пять любимых альбомов

13 мар 2023 : 		 Уроки от лидера ACCEPT

7 мар 2023 : 		 Вокалист ACCEPT — о возможном сольном альбоме: «У меня накопилось очень много материала для записи»
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Новое видео ACCEPT



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"Humanoid", новое видео группы ACCEPT, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из предстоящего альбома.

Вольф Хоффманн сказал по этому поводу:

«Песня затрагивает вездесущую тему искусственного интеллекта (ИИ). Странным образом мы оказались в захватывающих временах... Эта цифровая революция оказывает огромное влияние, возможно, большее, чем всё, что когда-либо переживало человечество. Промышленная революция была грандиозной, но эта может быть ещё более масштабной, и мы находимся только в её начале. Однако я также немного боюсь, что человечество потеряется и будет оттеснено на второй план из-за всего этого. Песня получилась очень впечатляющей и вызывающей!»




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28 фев 2024
R
R0ck_N_R0lla
просто серость и духота. ни драйва, ни кача, ни мелодии. таких отвратительных и примитивных припевов давно не слышал. а ведь некоторые мелодии припевов с blind rage помню до сих пор, хоти не слушал его наверно года два
28 фев 2024
WahrandPhain
R0ck_N_R0lla, ты чо гонишь, вкуснейший мелодический бас какой!
28 фев 2024
olly71
От Хоффмана как от композитора был толк когда он работал в дуэте с Кауффманом в классическом составе или с Балтесом в возрождённом но всегда его направляла в нужное русло Габи . Как перестали работать с ней и лысый стал писать в одно рыло без контроля получилось вот это.

просмотров: 431

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