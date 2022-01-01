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*Клип EUROPE набрал миллиард 25
*Гитарист METALLICA дал петуха 22
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хит INXS 20
*Старый член вернулся в MEGADETH 19
*ROBERT FRIPP & TOYAH исполняют хитHOLE 17
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Accept

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7 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ACCEPT

25 май 2022 : 		 Гитарист ACCEPT — о нынешнем и бывшем вокалистах

4 май 2022 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER заявил, что больше никогда не будет работать с гитаристом ACCEPT

16 мар 2022 : 		 Вокалист ACCEPT — о кавер-группе GOTHAM

17 фев 2022 : 		 ACCEPT на NAPALM RECORDS

10 дек 2021 : 		 Концертное видео ACCEPT

5 ноя 2021 : 		 ACCEPT перенесли тур на 2023

14 окт 2021 : 		 FLOTSAM AND JETSAM не поедут с ACCEPT

11 окт 2021 : 		 Лидер ACCEPT: «Мы не пишем баллад для тёлочек»

1 сен 2021 : 		 JOE SATRIANI, BRUCE KULICK, WOLF HOFFMANN, GREGG BISSONETTE в гостях у басиста ACCEPT

24 авг 2021 : 		 Обучающее видео от ACCEPT

17 авг 2021 : 		 Обучающее видео от ACCEPT

11 авг 2021 : 		 Обучающее видео от ACCEPT

28 июл 2021 : 		 Обучающее видео от ACCEPT

19 июл 2021 : 		 Обучающее видео от ACCEPT

7 июл 2021 : 		 Видео с выступления ACCEPT

5 июл 2021 : 		 Видео с выступления ACCEPT

23 июн 2021 : 		 Лидер ACCEPT: «Kirk назвал меня вдохновителем, это очень почётно!»

20 июн 2021 : 		 Гитарист ACCEPT: «Идея в том, чтобы становиться лучше, особо не меняясь»

18 июн 2021 : 		 Гитарист ACCEPT: «Мне не доставляет никакого удовольствия копаться в прошлом»

13 май 2021 : 		 Бывший вокалист ACCEPT: «Это больше похоже на шоу Wolf'a Hoffmann'a»

14 апр 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER всё ещё зол на WOLF'а HOFFMANN'а за украденное имя ACCEPT

7 апр 2021 : 		 ACCEPT едут в тур с PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS и FLOTSAM AND JETSAM

4 мар 2021 : 		 Лидер ACCEPT: «Было время, когда я думал, что металл — всё»

14 фев 2021 : 		 Успехи в чартах ACCEPT

4 фев 2021 : 		 Лидер ACCEPT — о работе Baltes'a с UDO
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Профессиональное видео полного выступления ACCEPT



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Профессиональное видео полного выступления ACCEPT, которое состоялось в рамках фестиваля Rock Hard, доступно для просмотра ниже.




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