Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROB HALFORD — о дебютном альбоме FIGHT 101
*ROB HALFORD: «Он был и будет нашим членом!» 81
*ROB HALFORD: «Металлисты — особенные!» 55
*METALLICA почти месяц занята сочинением 51
*ROB HALFORD: «Любил я как-то Шона...» 41
[= ||| все новости группы



*

Accept

*



30 ноя 2020 : 		 «Тяжёлый и напористый металлический альбом» — именно такой ACCEPT видят новую работу

27 ноя 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «Уход Peter'a буквально меня убил»

6 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от ACCEPT

2 окт 2020 : 		 Новое видео ACCEPT

30 сен 2020 : 		 Тизер нового сингла ACCEPT

18 сен 2020 : 		 Новый сингл ACCEPT выйдет осенью

13 авг 2020 : 		 Умер сын вокалиста ACCEPT

11 авг 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления ACCEPT в Кемерове

20 июл 2020 : 		 ACCEPT возобновили запись

18 июл 2020 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Воссоединение ACCEPT? Забудьте об этом!»

9 май 2020 : 		 ACCEPT почти завершили запись «тяжёлого и мрачного» альбома

7 май 2020 : 		 ACCEPT работают над новой музыкой

29 апр 2020 : 		 Новый гитарист ACCEPT: «Самой сложной для меня была "Fast As A Shark"»

17 мар 2020 : 		 DAVID REECE о попытках заменить UDO DIRKSCHNEIDER'а в ACCEPT

28 ноя 2019 : 		 Лидер ACCEPT: «Я так до конца и не понял, почему Peter Baltes ушёл из группы»

3 ноя 2019 : 		 ACCEPT взяли третьего

27 апр 2019 : 		 Легендарная группа ACCEPT впервые выступит в Сибири и представит уникальную программу на фестивале «Герои мирового рока»!

19 апр 2019 : 		 Новая песня ACCEPT

17 апр 2019 : 		 ACCEPT нашли нового басиста

11 фев 2019 : 		 Видео с выступления ACCEPT с приглашённым басистом

15 янв 2019 : 		 Бывший вокалист ACCEPT: «Нынешний вокалист ACCEPT звучит как копия бывшего вокалиста ACCEPT»

5 янв 2019 : 		 Новый видеотрейлер от ACCEPT

26 дек 2018 : 		 Гитарист ACCEPT: «На "Blood Of The Nation" была настоящая магия»

18 дек 2018 : 		 Гитарист ACCEPT о том, как создавалась песня "Fast As A Shark"

3 дек 2018 : 		 Гитарист ACCEPT: «Всю жизнь мечтал выступить с оркестром!»

29 ноя 2018 : 		 Барабанщик ACCEPT об уходе басиста
Показать далее
| - |

|||| сегодня

«Тяжёлый и напористый металлический альбом» — именно такой ACCEPT видят новую работу



*
zoom
*
* *
Гитарист ACCEPT Wolf Hoffmann поговорил с французским подкастом "213Rock" о предстоящем альбоме группы, получившем название "Too Mean To Die", который выйдет 15 января 2021 года на Nuclear Blast.

Рассказывая о том, как пандемия коронавируса повлияла на создание "Too Mean To Die", Wolf поведал:

«Мы не ощущали, что хотим реагировать на всё это безумие и коронакризис. Весь этот год был таким сумасшедшим и печальным в каком-то смысле, потому что люди просто заперты в своих домах, и всё в таком духе. Поэтому мы подумали, что больше не хотим в этом участвовать. Почему бы нам просто не подарить им свой хэви-металлический альбом, и, может быть, это поднимет всем настроение немного больше. Вот почему мы решили работать в полную силу и ничего больше — никаких компромиссов».

Hoffmann также обсудил музыкальный подход к созданию нового материала ACCEPT, в частности заглавный трек "Too Mean To Die", который был выпущен в формате видео с текстом в этом месяце:

«Как я уже говорил, это тяжёлый и напористый хэви-металлический альбом, и особенно эта песня является своего рода заявлением, которое задаёт тон всему альбому. В настоящее время я всегда стараюсь писать песни, которые действительно напоминают 80-е, но в то же время они свежие, с новыми захватывающими идеями, с новым звучанием, но у них всегда есть нечто вроде флюидов старой школы. Нам нравится повторять это много раз».

ACCEPT Wanted To Make 'An In-Your-Face Heavy Metal Album' With 'Too Mean To Die'











Like!+3Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 1175

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом