«Тяжёлый и напористый металлический альбом» — именно такой ACCEPT видят новую работу



Гитарист ACCEPT Wolf Hoffmann поговорил с французским подкастом "213Rock" о предстоящем альбоме группы, получившем название "Too Mean To Die", который выйдет 15 января 2021 года на Nuclear Blast.



Рассказывая о том, как пандемия коронавируса повлияла на создание "Too Mean To Die", Wolf поведал:



«Мы не ощущали, что хотим реагировать на всё это безумие и коронакризис. Весь этот год был таким сумасшедшим и печальным в каком-то смысле, потому что люди просто заперты в своих домах, и всё в таком духе. Поэтому мы подумали, что больше не хотим в этом участвовать. Почему бы нам просто не подарить им свой хэви-металлический альбом, и, может быть, это поднимет всем настроение немного больше. Вот почему мы решили работать в полную силу и ничего больше — никаких компромиссов».



Hoffmann также обсудил музыкальный подход к созданию нового материала ACCEPT, в частности заглавный трек "Too Mean To Die", который был выпущен в формате видео с текстом в этом месяце:



«Как я уже говорил, это тяжёлый и напористый хэви-металлический альбом, и особенно эта песня является своего рода заявлением, которое задаёт тон всему альбому. В настоящее время я всегда стараюсь писать песни, которые действительно напоминают 80-е, но в то же время они свежие, с новыми захватывающими идеями, с новым звучанием, но у них всегда есть нечто вроде флюидов старой школы. Нам нравится повторять это много раз».

























