сегодня



ACCEPT отменили концерт. Пока один



Группа ACCEPT опубликовала следующее сообщение:



«Дорогие поклонники, как вы, возможно, слышали, нам пришлось скорректировать наше выступление в Торонто, Канада, 16 октября. За последнюю неделю у нашего вокалиста Mark развилось сильное напряжение вокала из-за вирусной инфекции (не Covid!). Будучи таким храбрецом, как он, он продержался три концерта подряд, но теперь врачи настаивают на перерыве, иначе весь остальной тур будет под угрозой, как и его голос и здоровье.



Сегодня утром, с огромным сожалением в душе, нам пришлось принять трудное решение отменить концерт 18 октября в Vineland, NJ. Это сделано для того, чтобы у Mark было время отдохнуть и восстановиться, и чтобы мы могли быть уверены, что сможем завершить оставшуюся часть тура в полном составе.



Мы понимаем разочарование наших поклонников в Вайнленде, и мы тоже разделяем его. Мы приносим свои извинения от чистого сердца.



Мы стремимся устраивать лучшее шоу, какое только возможно, на каждом концерте и хотим дать вам все, что в наших силах.



Спасибо за понимание, и до скорой встречи!



Оставайтесь металлистами, ваш ACCEPT!»















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