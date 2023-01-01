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*Новая песня BLUT AUS NORD 39
*GENE SIMMONS: «ROGER WATERS — очень талантливый парень» 23
*DEE SNIDER: «Закэнсилить меня кишка тонка!» 20
*Почему FEAR FACTORY играют то, что не писал их лидер 15
*Бывший из MEGADETH: «Я наблюдал за снижением качества матери... 13
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Accept

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|||| 18 июн 2023

PETER BALTES — о причине ухода из ACCEPT



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Peter Baltes заявил, что ему не нравилось находиться в составе ACCEPT к концу четырёх десятилетий своего пребывания в группе. 65-летний басист немецкого происхождения рассказал о своём решении покинуть легендарный коллектив в новом интервью финскому изданию Chaoszine:

«Ну, это было... Наверное, где-то последние два года всё стало идти на спад. Мне больше всё это не нравилось. И я узнал некоторые вещи — не хочу уточнять — но я узнал некоторые вещи, которые на самом деле не очень приятны. Я был вместе с Wolf'ом [Hoffmann'ом, гитаристом ACCEPT] почти всю свою жизнь, и в подобных неприятных вещах не было особой необходимости. Некоторым людям хочется всё контролировать, и когда это стало переходить в контроль над творчеством, это стало беспокоить меня ещё больше. Так что мне всё это больше не нравилось. И я был рад, что сделал это, потому что наступил 2018 год, и это был последний тур. А потом всё равно началась "корона", так что я успел записать много разных альбомов. Я играл на сольном альбоме Мика Марса [MÖTLEY CRÜE]. Я сделал много разных вещей. И я всё равно сочинял музыку для телевидения и радио, так что у меня было два года работы над другими проектами, которые для меня непривычны. А потом, с другой стороны, я просидел дома два года, когда Udo [Dirkschneider, вокалист ACCEPT] позвонил и попросил меня присоединиться к U.D.O. и DIRKSCHNEIDER, вот почему мне понадобилось около пяти минут, чтобы дать ответ».




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