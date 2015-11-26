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Accept

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Бывший вокалист ACCEPT: «Это больше похоже на шоу Wolf'a Hoffmann'a»



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Бывший вокалист ACCEPT David Reece сказал, что «очень странно» наблюдать, что группа продолжает свою деятельность с гитаристом Wolf'ом Hoffmann'ом, единственным оставшимся участником классического состава группы.

Reece был нанят группой для записи пластинки ACCEPT "Eat The Heat" в 1989 году после ухода Udo Dirkschneider'а. Высокий тембр голоса Reece'a резко контрастировал с характерным стилем Dirkschneider'а, и в целом альбом стал разочарованием для критиков и плохо продавался. В середине тура "Eat The Heat" разногласия между группой и Reece'ом достигли пика, что привело к ссоре между певцом и басистом Peter'ом Baltes'ом в Чикаго. К концу 1989 года ACCEPT расстались с David'ом.

На вопрос аргентинского журналиста Лукаса Гордона, что он думает о нынешнем составе ACCEPT, в котором больше нет Baltes'a, Reece ответил:

«Я уважаю историю группы. На мой взгляд, сейчас это больше похоже на шоу Wolf'а Hoffmann'а. Многие великие люди ушли. Я уважаю, что они продолжают. Я на самом деле не фанат. Я восхищаюсь ими. Но это не то же самое, если сравнивать с AC/DC. ACCEPT — это ACCEPT, но сейчас это просто Wolf. Очень странно. Но они продолжают.

Я желаю всем успеха. Я имею в виду, что не имею права критиковать кого-либо, потому что люди критикуют меня. Мир тесен, и все друг друга знают. И я надеюсь, что у них всё получится. Кажется, у них всё хорошо. У них есть вокалист Mark Tornillo, с которым они выпустили уже четыре или пять альбомов, у них были масштабные туры. И у них недавно вышел новый альбом, так что я желаю им удачи».

DAVID REECE On ACCEPT





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КомментарииСкрыть/показать 14 )

Red One


13 май 2021, 18:47		Жду комента о том, что Eat The Rich - лучший альбом Acсept, а вокал UDO - визг циркулярки.

ElectricRetard


13 май 2021, 19:25		Eat The Rich - лучший альбом Acсept, а вокал UDO - визг циркулярки.

Reflection


13 май 2021, 19:27		Eat The Rich - лучший альбом Acсept, а вокал UDO - визг циркулярки.

olly71


13 май 2021, 19:32		Eat The Heat - Обалденный альбом но это альбом не для Acсept а для например Motley Crue

Flashback


13 май 2021, 19:34		Motley Crue - кусок говна позорный, Eat The Rich - лучший альбом Acсept, а вокал UDO - визг циркулярки.

Exceptional


13 май 2021, 20:12		Motley Crue, окромя пары альбомов конца 80-ых, - кусок говна позорный, Eat The Heat - лучший альбом Acсept, а вокал UDO - визг циркулярки.

sibterminator


13 май 2021, 20:16		Eat The Shit - лучший альбом Acсept, а вокал UDO - визг циркулярки.

Magyar


13 май 2021, 20:24		Motley Crue, за исключением Dr. Feelgood (1989), который слушаю чисто из ностальгии, не люблю. Eat The Heat - отличный альбом Acсept, а вокал UDO мне по барабану, ранние работы можно и послушать.

Санчез


13 май 2021, 20:27		Motley Crue - умер в начала 90х, даже реньюин и новые альбомы не спасают

Kiskenbassker


13 май 2021, 20:30		Бывший вокалист Accept: "Без бывшего вокалиста Accept и бывшего басиста Accept это больше похоже на шоу гитариста Accept".

rattle_snake


13 май 2021, 20:50		а мне все по кайфу,и старый и новый Акцепт.. а этот альбом с Рисом действительно дерьмовый...

Rutger


13 май 2021, 21:05		>>>Многие великие люди ушли.

И шо? Ну вот, великий Балтес ушел, к TMTD уже не имеет отношения. Почти сразу влился в UDO, став соавтором альбома We Are One.
Результат - на Ассерт уход Балтеса не сказался никак, на UDO приход Балтеса не сказался никак.
Вопрос - как, где и под каким микроскопом я могу разглядеть результаты великости Балтеса.
Даже скряга, ворчун, брюзга и сутяжник КК Даунинг, выдав на днях песню с нового альбома, внезапно перевесил всю компанию великих "классиков Ассерт", с точки зрения соотв. покинутых групп.

Family Ghost


13 май 2021, 22:34		>>>Ну вот, великий Балтес ушел, к TMTD уже не имеет отношения.

Ну так TMTD мягко говоря и не шедевр. Точно самый слабый после реюниона (при том что пост-реюнион и так далеко не 81-86).

CosmicBear


13 май 2021, 22:40		Motley Crue - 💩, Clutch - Forever !


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