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Бывший вокалист ACCEPT : «Это больше похоже на шоу Wolf'a Hoffmann'a»



Бывший вокалист ACCEPT David Reece сказал, что «очень странно» наблюдать, что группа продолжает свою деятельность с гитаристом Wolf'ом Hoffmann'ом, единственным оставшимся участником классического состава группы.



Reece был нанят группой для записи пластинки ACCEPT "Eat The Heat" в 1989 году после ухода Udo Dirkschneider'а. Высокий тембр голоса Reece'a резко контрастировал с характерным стилем Dirkschneider'а, и в целом альбом стал разочарованием для критиков и плохо продавался. В середине тура "Eat The Heat" разногласия между группой и Reece'ом достигли пика, что привело к ссоре между певцом и басистом Peter'ом Baltes'ом в Чикаго. К концу 1989 года ACCEPT расстались с David'ом.



На вопрос аргентинского журналиста Лукаса Гордона, что он думает о нынешнем составе ACCEPT, в котором больше нет Baltes'a, Reece ответил:



«Я уважаю историю группы. На мой взгляд, сейчас это больше похоже на шоу Wolf'а Hoffmann'а. Многие великие люди ушли. Я уважаю, что они продолжают. Я на самом деле не фанат. Я восхищаюсь ими. Но это не то же самое, если сравнивать с AC/DC. ACCEPT — это ACCEPT, но сейчас это просто Wolf. Очень странно. Но они продолжают.



Я желаю всем успеха. Я имею в виду, что не имею права критиковать кого-либо, потому что люди критикуют меня. Мир тесен, и все друг друга знают. И я надеюсь, что у них всё получится. Кажется, у них всё хорошо. У них есть вокалист Mark Tornillo, с которым они выпустили уже четыре или пять альбомов, у них были масштабные туры. И у них недавно вышел новый альбом, так что я желаю им удачи».







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