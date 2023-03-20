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Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе



Бывший басист ACCEPT Peter Baltes сказал, что к концу своего пребывания в группе он был «крайне несчастлив».



64-летний музыкант немецкого происхождения рассказал о своём решении покинуть ACCEPT в новом интервью Скотту Иттеру из Dr. Music:



«Заявление, которое поступило от группы буквально через пять минут после того, как я объявил о своём уходе [в ноябре 2018 года], что я хочу проводить больше времени со своей семьёй, было неправдой. Нет. Я был крайне несчастлив. И я узнал несколько вещей. Я был в группе всегда, и в конце концов я узнал, что в этой инкарнации ACCEPT я даже не был участником группы, я был наёмным рабочим. И вот такие вещи всплывают, когда говорят, что ты не внёс никакого вклада, у тебя нет чутья, и тебе становится горько. И нет никаких причин для этого, но чьё-то эго настолько велико, что это приводит их к тому, что им нужно всё контролировать. Именно это заставило [вокалиста ACCEPT] Udo [Dirkschneider'a] уйти тогда, и я думаю, что в конце концов это коснулось всех. Так что я остался последним, но я больше не мог этого выносить. Я хотел быть счастливым, но этого не было. Эта ситуация исчерпала себя. Поэтому я ушёл после тура. И в моём случае это было лучшее, что я мог сделать».



Baltes также рассказал о том, каково было играть на бас-гитаре в группе U.D.O., которую возглавлял Диркшнайдер, во время осеннего европейского тура 2022 года, после того как тогдашний басист U.D.O. Tilen Hudrap был госпитализирован:



«Оглядываясь назад, когда я вышел на сцену в Берлине [в сентябре 2022 года] с Удо после стольких лет, а последний раз это было в 2005 году, могу признать, что это был момент, который я не могу описать словами. Сначала мы вышли на сцену, а потом появился Удо и начал петь. И первая же нота мгновенно вернула меня в те дни, когда мы играли в маленьких клубах. Этот человек — просто легенда, а его голос... И это не имеет никакого отношения к тому, низкий ты, высокий, толстый или худой, в форме ты или нет — всё это не имеет значения для меня, для него и для аудитории. Важно, когда всё по-настоящему. И именно это зацепило меня в тот момент. Я подумал: "Это то, что надо". Я не привык к этому. Я совершенно об этом забыл. И вы можете подумать: "Мы делали это всю свою жизнь". Нет, это не так. Мы играли что-то вроде этого, с людьми, которые вроде как звучат так же. Но нет. Он настоящий, и сила, исходящая от его голоса, не имеет себе равных. Чистая мощь, то есть громкость, сила. Bruce Dickinson [IRON MAIDEN] обладает силой. Когда он поёт, это видно — у него есть сила. Некоторые певцы обладают силой. И Ронни [Джеймс Дио] обладал силой. Удо обладает силой. Это определённая сила, которая заполняет твои уши, твой желудок, и покоряешься ей».







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