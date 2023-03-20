Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе

29 июл 2022 :
|
Видео полного выступления ACCEPT
18 июл 2022 :
|
Гитарист ACCEPT: «Я не немецкий робот»
17 июл 2022 :
|
Участники ACCEPT сочиняют новый материал
14 июн 2022 :
|
Видео с выступления ACCEPT
7 июн 2022 :
|
Профессиональное видео полного выступления ACCEPT
25 май 2022 :
|
Гитарист ACCEPT — о нынешнем и бывшем вокалистах
4 май 2022 :
|
UDO DIRKSCHNEIDER заявил, что больше никогда не будет работать с гитаристом ACCEPT
16 мар 2022 :
|
Вокалист ACCEPT — о кавер-группе GOTHAM
17 фев 2022 :
|
ACCEPT на NAPALM RECORDS
10 дек 2021 :
|
Концертное видео ACCEPT
5 ноя 2021 :
|
ACCEPT перенесли тур на 2023
14 окт 2021 :
|
FLOTSAM AND JETSAM не поедут с ACCEPT
11 окт 2021 :
|
Лидер ACCEPT: «Мы не пишем баллад для тёлочек»
1 сен 2021 :
|
JOE SATRIANI, BRUCE KULICK, WOLF HOFFMANN, GREGG BISSONETTE в гостях у басиста ACCEPT
24 авг 2021 :
|
Обучающее видео от ACCEPT
17 авг 2021 :
|
Обучающее видео от ACCEPT
11 авг 2021 :
|
Обучающее видео от ACCEPT
28 июл 2021 :
|
Обучающее видео от ACCEPT
19 июл 2021 :
|
Обучающее видео от ACCEPT
7 июл 2021 :
|
Видео с выступления ACCEPT
5 июл 2021 :
|
Видео с выступления ACCEPT
23 июн 2021 :
|
Лидер ACCEPT: «Kirk назвал меня вдохновителем, это очень почётно!»
20 июн 2021 :
|
Гитарист ACCEPT: «Идея в том, чтобы становиться лучше, особо не меняясь»
18 июн 2021 :
|
Гитарист ACCEPT: «Мне не доставляет никакого удовольствия копаться в прошлом»
13 май 2021 :
|
Бывший вокалист ACCEPT: «Это больше похоже на шоу Wolf'a Hoffmann'a»
14 апр 2021 :
|
UDO DIRKSCHNEIDER всё ещё зол на WOLF'а HOFFMANN'а за украденное имя ACCEPT
7 апр 2021 :
|
ACCEPT едут в тур с PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS и FLOTSAM AND JETSAM
4 мар 2021 :
|
Лидер ACCEPT: «Было время, когда я думал, что металл — всё»
14 фев 2021 :
|
Успехи в чартах ACCEPT
4 фев 2021 :
|
Лидер ACCEPT — о работе Baltes'a с UDO
3 фев 2021 :
|
Лидер ACCEPT скучает по Peter'y Baltes'y
27 янв 2021 :
|
Лидер ACCEPT — о записи песни AC/DC
25 янв 2021 :
|
Лидер ACCEPT ответил на вопрос о соперничестве со SCORPIONS
22 янв 2021 :
|
Лидер ACCEPT не знает, вернётся ли когда-нибудь гастрольная деятельность к тому, что было до пандемии
20 янв 2021 :
|
Лидер ACCEPT пояснил за свои слова
18 янв 2021 :
|
Лидер ACCEPT: «Лучшее ещё впереди»
15 янв 2021 :
|
Новое видео ACCEPT
14 янв 2021 :
|
Лидер ACCEPT: «Мы первые металлисты Германии!»
13 янв 2021 :
|
Лидер ACCEPT — об альбоме "Eat The Heat": «Это было мрачное время в нашей истории»
12 янв 2021 :
|
Как насчёт биографии? Отвечает лидер ACCEPT
8 янв 2021 :
|
ACCEPT отложили выход альбома и представили тизер
28 дек 2020 :
|
Вокалист ACCEPT: «Уровень химии с Wolf'ом заметно вырос»
27 дек 2020 :
|
Лидер ACCEPT сказал, что жизнь без концертов — не жизнь
26 дек 2020 :
|
Лидер ACCEPT: «Все эти карантинные видео — не моё»
22 дек 2020 :
|
Лидер ACCEPT — о самом важном уроке музыкального бизнеса
16 дек 2020 :
|
Лидер ACCEPT: «У нас хоть не такое тупое название, как у DEF LEPPARD»
15 дек 2020 :
|
Позовёт ли лидер ACCEPT бывших?
10 дек 2020 :
|
Лидер ACCEPT: «Мы не самые большие кореша с Mark'ом»
30 ноя 2020 :
|
«Тяжёлый и напористый металлический альбом» — именно такой ACCEPT видят новую работу
27 ноя 2020 :
|
Лидер ACCEPT: «Уход Peter'a буквально меня убил»
6 ноя 2020 :
|
Видео с текстом от ACCEPT
2 окт 2020 :
|
Новое видео ACCEPT
30 сен 2020 :
|
Тизер нового сингла ACCEPT
18 сен 2020 :
|
Новый сингл ACCEPT выйдет осенью
13 авг 2020 :
|
Умер сын вокалиста ACCEPT
11 авг 2020 :
|
Профессиональное видео полного выступления ACCEPT в Кемерове
20 июл 2020 :
|
ACCEPT возобновили запись
18 июл 2020 :
|
UDO DIRKSCHNEIDER: «Воссоединение ACCEPT? Забудьте об этом!»
9 май 2020 :
|
ACCEPT почти завершили запись «тяжёлого и мрачного» альбома
7 май 2020 :
|
ACCEPT работают над новой музыкой
29 апр 2020 :
|
Новый гитарист ACCEPT: «Самой сложной для меня была "Fast As A Shark"»
17 мар 2020 :
|
DAVID REECE о попытках заменить UDO DIRKSCHNEIDER'а в ACCEPT
28 ноя 2019 :
|
Лидер ACCEPT: «Я так до конца и не понял, почему Peter Baltes ушёл из группы»
3 ноя 2019 :
|
ACCEPT взяли третьего
27 апр 2019 :
|
Легендарная группа ACCEPT впервые выступит в Сибири и представит уникальную программу на фестивале «Герои мирового рока»!
19 апр 2019 :
|
Новая песня ACCEPT
17 апр 2019 :
|
ACCEPT нашли нового басиста
11 фев 2019 :
|
Видео с выступления ACCEPT с приглашённым басистом
15 янв 2019 :
|
Бывший вокалист ACCEPT: «Нынешний вокалист ACCEPT звучит как копия бывшего вокалиста ACCEPT»
5 янв 2019 :
|
Новый видеотрейлер от ACCEPT
26 дек 2018 :
|
Гитарист ACCEPT: «На "Blood Of The Nation" была настоящая магия»
18 дек 2018 :
|
Гитарист ACCEPT о том, как создавалась песня "Fast As A Shark"
3 дек 2018 :
|
Гитарист ACCEPT: «Всю жизнь мечтал выступить с оркестром!»
29 ноя 2018 :
|
Барабанщик ACCEPT об уходе басиста
28 ноя 2018 :
|
Из ACCEPT уходит басист
23 ноя 2018 :
|
Фрагмент нового DVD ACCEPT
3 ноя 2018 :
|
Фрагмент нового DVD ACCEPT
21 окт 2018 :
|
Фрагмент нового DVD ACCEPT
15 окт 2018 :
|
Видеотрейлер к предстоящему концертному релизу ACCEPT
8 окт 2018 :
|
Видео с концерта ACCEPT в Далласе
6 окт 2018 :
|
Новое концертное видео ACCEPT
26 сен 2018 :
|
ACCEPT начали собирать риффы для нового альбома
24 сен 2018 :
|
WOLF HOFFMANN: «Я много размышлял о решении Udo исполнять сет из песен ACCEPT»
23 сен 2018 :
|
Обложка и трек-лист нового релиза ACCEPT
27 авг 2018 :
|
Новый сингл ACCEPT выйдет осенью
22 июн 2018 :
|
Новый релиз ACCEPT выйдет осенью
14 июн 2018 :
|
Видео с выступления ACCEPT
22 фев 2018 :
|
Бывший вокалист ACCEPT о новом вокалисте ACCEPT
19 фев 2018 :
|
Видео с выступления ACCEPT
2 окт 2017 :
|
Видео с выступления ACCEPT
19 авг 2017 :
|
Успехи в чартах ACCEPT
11 авг 2017 :
|
Концертное видео ACCEPT
10 авг 2017 :
|
Гитарист ACCEPT не против повторить с оркестром
7 авг 2017 :
|
Профессиональное видео с выступления ACCEPT
21 июл 2017 :
|
Видео с текстом от ACCEPT
20 июл 2017 :
|
Трейлер нового альбома ACCEPT
18 июл 2017 :
|
Лидер ACCEPT: «Мы стараемся становиться лучше, при этом не сильно меняясь»
7 июл 2017 :
|
Трейлер нового альбома ACCEPT
29 июн 2017 :
|
Новое видео ACCEPT
26 июн 2017 :
|
Гитарист ACCEPT: «При создании песен я ставлю цель написать то, что мог бы написать 30 лет назад, но этого не сделал»
3 июн 2017 :
|
Новая песня ACCEPT
12 май 2017 :
|
Обложка нового альбома ACCEPT
16 апр 2017 :
|
Новый альбом ACCEPT выйдет в августе
7 мар 2017 :
|
Переиздания ACCEPT выйдут весной
7 мар 2017 :
|
UDO DIRKSCHNEIDER: «Я никогда не уходил из ACCEPT — меня уволили»
29 янв 2017 :
|
Фрагмент нового DVD ACCEPT
21 янв 2017 :
|
Видео с выступления ACCEPT
18 янв 2017 :
|
Лидер ACCEPT: «Сейчас самое время выпустить DVD»
16 янв 2017 :
|
WOLF HOFFMANN о новом материале ACCEPT
5 янв 2017 :
|
Фрагмент нового DVD ACCEPT
16 дек 2016 :
|
Трейлер нового DVD ACCEPT
12 дек 2016 :
|
Гитарист ACCEPT надеется, что новый альбом выйдет летом
9 дек 2016 :
|
Фрагмент нового DVD ACCEPT
2 дек 2016 :
|
Трейлер нового DVD ACCEPT
26 ноя 2016 :
|
Трейлер нового DVD ACCEPT
23 окт 2016 :
|
Вокалист ACCEPT исполняет классику AC/DC, THE ALLMAN BROTHERS BAND
22 окт 2016 :
|
Концертный релиз ACCEPT выйдет зимой
24 май 2016 :
|
UDO DIRKSCHNEIDER не хочет дать прощальное шоу с ACCEPT
24 апр 2016 :
|
Гитарист ACCEPT: "Мы сочиняем музыку для фэнов, а не только для нас самих"
16 апр 2016 :
|
UDO DIRKSCHNEIDER не подозревал, что однажды его выгонят из ACCEPT
16 мар 2016 :
|
DAVID REECE охотно бы вернулся в ACCEPT
10 мар 2016 :
|
Профессиональное видео с выступления ACCEPT
3 мар 2016 :
|
Гитарист ACCEPT о выборах президента США
26 янв 2016 :
|
Лидер ACCEPT: «Надеюсь, новый альбом выйдет в следующем году»
24 ноя 2015 :
|
ACCEPT начнут работу над новым материалом в 2016 году
7 окт 2015 :
|
Гитарист ACCEPT: «Мы сейчас сильны как никогда!»
25 авг 2015 :
|
ACCEPT готовятся к сочинению
1 авг 2015 :
|
UDO DIRKSCHNEIDER попрощается с ACCEPT в 2016
27 июл 2015 :
|
Музыканты ACCEPT устроили краудсёрфинг в музее
18 июн 2015 :
|
WOLF HOFFMANN: «Комментарии UDO DIRKSCHNEIDER'a смешны»
10 июн 2015 :
|
Видео с выступления ACCEPT
27 май 2015 :
|
Видео с выступления ACCEPT
22 май 2015 :
|
ACCEPT планируют запись концертного альбома
26 апр 2015 :
|
Видео с выступления ACCEPT
20 апр 2015 :
|
Новый состав ACCEPT дебютировал в Мексике
13 апр 2015 :
|
ACCEPT нашли новых музыкантов
19 мар 2015 :
|
UDO: «Как я купил билет на концерт ACCEPT»
28 янв 2015 :
|
UDO DIRKSCHNEIDER уверен, что ACCEPT уволили двух музыкантов
25 янв 2015 :
|
UDO DIRKSCHNEIDER посетил концерт ACCEPT и остался недоволен
11 янв 2015 :
|
WOLF HOFFMANN: "ACCEPT были первой металлической группой в Германии"
31 дек 2014 :
|
HERMAN FRANK: "В ACCEPT мне не дали проявить себя"
28 дек 2014 :
|
Из ACCEPT ушли гитарист и барабанщик
28 дек 2014 :
|
Из ACCEPT ушел гитарист
19 дек 2014 :
|
WOLF HOFFMANN о "Blind Rage": "Это еще одна типично олдскульная запись ACCEPT"
16 окт 2014 :
|
Видео с выступления ACCEPT
24 сен 2014 :
|
Видео с выступления ACCEPT
18 сен 2014 :
|
Видео с выступления ACCEPT
11 сен 2014 :
|
Концертное видео ACCEPT
13 авг 2014 :
|
Видео с текстом от ACCEPT
11 авг 2014 :
|
Фрагмент нового DVD ACCEPT
7 авг 2014 :
|
Трейлер нового альбома ACCEPT
4 авг 2014 :
|
Профессиональное видео полного выступления ACCEPT
29 июл 2014 :
|
Трейлер нового альбома ACCEPT
24 июл 2014 :
|
Трейлер нового альбома ACCEPT
27 июн 2014 :
|
Новое видео ACCEPT
15 май 2014 :
|
Выход нового альбома ACCEPT отложен
17 апр 2014 :
|
ACCEPT объявили даты европейского тура
8 апр 2014 :
|
Очки от ACCEPT
2 апр 2014 :
|
Обложка нового альбома ACCEPT
20 фев 2014 :
|
Бывшая группа вокалиста ACCEPT соберется для концерта
16 авг 2013 :
|
ACCEPT приступили к сочинению материала для нового альбома
13 авг 2013 :
|
Профессиональное видео c выступления ACCEPT
25 июн 2013 :
|
PHILIP ANSELMO присоединился на сцене к ACCEPT
16 июн 2013 :
|
Видео с выступления ACCEPT
13 июн 2013 :
|
ACCEPT работают над документальным фильмом
24 май 2013 :
|
Видео с выступления бывшей группы вокалиста ACCEPT
20 май 2013 :
|
UDO DIRKSCHNEIDER о разрыве со STEFAN'ом KAUFMANN'ом и ACCEPT
17 апр 2013 :
|
Видео с выступления ACCEPT
10 апр 2013 :
|
UDO DIRKSCHNEIDER: "Два последних альбома ACCEPT звучат так, как будто их записали вместе"
7 апр 2013 :
|
ACCEPT снимут концерт в Чили
10 ноя 2012 :
|
Видео с выступления ACCEPT
18 окт 2012 :
|
Видео с выступления ACCEPT
28 сен 2012 :
|
Видео с выступления ACCEPT
14 сен 2012 :
|
Видео с выступления ACCEPT
26 апр 2012 :
|
Видео с выступления ACCEPT
15 апр 2012 :
|
Видео с выступления ACCEPT
12 апр 2012 :
|
Видео с выступления ACCEPT
8 апр 2012 :
|
ACCEPT открыли европейский тур
19 мар 2012 :
|
Новая обложка ACCEPT
27 фев 2012 :
|
Новая песня ACCEPT
16 фев 2012 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома ACCEPT
18 янв 2012 :
|
Дата выхода нового альбома ACCEPT
13 ноя 2011 :
|
Название нового альбома ACCEPT
28 сен 2011 :
|
ACCEPT начали работу над альбомом
11 сен 2011 :
|
ACCEPT получили награду "Metal Anthem"
12 июл 2011 :
|
Выступление ACCEPT на фестивале BANG YOUR HEAD!!! будет снято для DVD
13 июн 2011 :
|
Качественное видео с выступления ACCEPT
1 июн 2011 :
|
Новое видео ACCEPT
14 апр 2011 :
|
Новое видео ACCEPT
7 фев 2011 :
|
Видео с концерта ACCEPT
28 янв 2011 :
|
Видео с концерта ACCEPT
26 янв 2011 :
|
Видео с концерта ACCEPT
18 янв 2011 :
|
ACCEPT в России в марте
12 окт 2010 :
|
Видео с выступления ACCEPT
7 окт 2010 :
|
ACCEPT запишут концерт в Кливленде
1 сен 2010 :
|
ACCEPT попал в пятерку лучших дисков Германии
5 авг 2010 :
|
Профессиональные съемки с выступления ACCEPT
30 июл 2010 :
|
ACCEPT заключил контракт с UNIVERSAL на издание альбома в Японии
26 июн 2010 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома ACCEPT
31 май 2010 :
|
Дата выхода нового альбома ACCEPT
21 май 2010 :
|
ACCEPT посвятили исполнение своего классического трека DIO
11 май 2010 :
|
Новое видео ACCEPT
10 май 2010 :
|
ACCEPT дали первый концерт в новом составе
28 апр 2010 :
|
ACCEPT выпустит сингл
24 апр 2010 :
|
Полная версия нового трека ACCEPT
7 апр 2010 :
|
ACCEPT подписали контракт с NUCLEAR BLAST RECORDS
6 апр 2010 :
|
ACCEPT сняли видео на песню "Teutonic Terror"
27 мар 2010 :
|
Семпл новой песни ACCEPT
2 мар 2010 :
|
ACCEPT выступят в России
13 янв 2010 :
|
Названия новых песен ACCEPT
17 ноя 2009 :
|
Новый вокалист ACCEPT: «Я не пытаюсь заменить собой Udo»
1 ноя 2009 :
|
Басист ACCEPT из студии
29 сен 2009 :
|
ACCEPT начали запись нового альбома
29 июл 2009 :
|
Andy Sneap будет продюсером нового альбома ACCEPT
16 май 2009 :
|
Объявлен новый вокалист ACCEPT
16 май 2009 :
|
Бывшие участники ACCEPT репетировали вместе
10 дек 2008 :
|
Бывший гитарист ACCEPT выпустит сольный альбом
7 июн 2007 :
|
Доступны демо варианты песен ACCEPT с альбома 'Restless And Wild'
16 авг 2005 :
|
ACCEPT: концертные клипы выложены в Сети
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Кстати, пару дней назад как раз читал интервью Бродерика после ухода из Мегадэт. Он прямо говорит, что с приходом в группу не питал иллюзий о том, кто тут главный, но со временем захотелось самому что-то делать, влиять на результат. Тут видимо также.