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Accept

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7 июл 2021 : 		 Видео с выступления ACCEPT

5 июл 2021 : 		 Видео с выступления ACCEPT

23 июн 2021 : 		 Лидер ACCEPT: «Kirk назвал меня вдохновителем, это очень почётно!»

20 июн 2021 : 		 Гитарист ACCEPT: «Идея в том, чтобы становиться лучше, особо не меняясь»

18 июн 2021 : 		 Гитарист ACCEPT: «Мне не доставляет никакого удовольствия копаться в прошлом»

13 май 2021 : 		 Бывший вокалист ACCEPT: «Это больше похоже на шоу Wolf'a Hoffmann'a»

14 апр 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER всё ещё зол на WOLF'а HOFFMANN'а за украденное имя ACCEPT

7 апр 2021 : 		 ACCEPT едут в тур с PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS и FLOTSAM AND JETSAM

4 мар 2021 : 		 Лидер ACCEPT: «Было время, когда я думал, что металл — всё»

14 фев 2021 : 		 Успехи в чартах ACCEPT

4 фев 2021 : 		 Лидер ACCEPT — о работе Baltes'a с UDO

3 фев 2021 : 		 Лидер ACCEPT скучает по Peter'y Baltes'y

27 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT — о записи песни AC/DC

25 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT ответил на вопрос о соперничестве со SCORPIONS

22 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT не знает, вернётся ли когда-нибудь гастрольная деятельность к тому, что было до пандемии

20 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT пояснил за свои слова

18 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT: «Лучшее ещё впереди»

15 янв 2021 : 		 Новое видео ACCEPT

14 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT: «Мы первые металлисты Германии!»

13 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT — об альбоме "Eat The Heat": «Это было мрачное время в нашей истории»

12 янв 2021 : 		 Как насчёт биографии? Отвечает лидер ACCEPT

8 янв 2021 : 		 ACCEPT отложили выход альбома и представили тизер

28 дек 2020 : 		 Вокалист ACCEPT: «Уровень химии с Wolf'ом заметно вырос»

27 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT сказал, что жизнь без концертов — не жизнь

26 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «Все эти карантинные видео — не моё»

22 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT — о самом важном уроке музыкального бизнеса
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|||| 7 июл 2021

Видео с выступления ACCEPT



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Видео с выступления ACCEPT, которое состоялось третьего июля в рамках фестиваля М3 Rock, доступно для просмотра ниже.

Watch ACCEPT Perform At M3 ROCK FESTIVAL























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КомментарииСкрыть/показать 5 )

michael777


7 июл 2021, 16:03		Ахренеть! Вольф дал кому-то поиграть соло! В натуре Sensation :)

decided


7 июл 2021, 17:39		А где темненький гитарист?
Ну светленький в целом очень живенько струячит, уважуха!

Rutger


7 июл 2021, 21:02		michael777
Из интервью Вольфа начала этого года:
"... Я просто начал, несмотря на то, что моего друга Питера рядом не было. Однако ситуацию, можно было компенсировать тем, что он все же не был вовлечен в сочинение каждой песни, в течении тех лет. К счастью, вакантное место на басу занял Мартин Мотник, который также вносил хорошие идеи к песням. Я был совершенно удивлен тем, какой вклад он внес, и его идеи - как лирические, так и инструментальные - помогли мне. Суть в том, что я всегда писал около 80% материала Accept самостоятельно. Но все равно мне очень не хватает Питера Балтеса в группе.

После стольких лет совместной работы, было ли для тебя большим шагом, открыть дверь новому главному герою для остальных 20%?

Нет, совсем нет. Вообще-то, дверь всегда была открыта. Суть в том, что великий инструменталист или певец не всегда обладает творческим умом. Или у кого-то, к примеру, есть отличные идеи, которые совершенно не соответствуют концепции Accept. Я всегда призываю своих товарищей по группе делиться со мной своими идеями, выслушиваю предложения и, если нам это подходит, я радуюсь. Мартин действительно был очень старателен в этой области, поэтому многие его вещи попали на TOO MEAN TO DIE. Я бы не возражал, если бы 100 % всех песен и партий были написаны вовсе не мной. Это не значит, что я, как «король», никому не позволяю входить в мое королевство. Это миф, в котором меня постоянно обвиняют, но это совсем не так."

Exceptional


8 июл 2021, 01:06		>>> Это не значит, что я, как «король», никому не позволяю входить в мое королевство.

Да, просто так получилось, что за 10 лет всю свиту разогнал и собрал новую, окромя вокалиста, на которого и без того бочку катит. Ни разу не чувствует себя "королем".

decided


8 июл 2021, 09:43		Комрады, стоит довериться Вольфу, он гений в плане мелодики и рифов, я за то что бы он сочинял и играл сам. А если он отдаст всё в руки коллегам по группе, то это превратиться в УДО-2, однотипное рамочное металическое месиво. Вольф говна не выдаст, потому и отсеивает все что не входит, как выше сказано "в концепцию Акцепта".


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