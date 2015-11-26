7 июл 2021



Видео с выступления ACCEPT



Видео с выступления ACCEPT, которое состоялось третьего июля в рамках фестиваля М3 Rock, доступно для просмотра ниже.







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