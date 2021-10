сегодня



FLOTSAM AND JETSAM не поедут с ACCEPT



FLOTSAM AND JETSAM отказались от участия в европейском туре с ACCEPT, старт которого намечен на 15 января в Оберхаузене и завершится 28 февраля в Киеве.



«По независящим от нас обстоятельствам мы, к сожалению, сочли необходимым отказаться от участия в туре ACCEPT "Too Mean To Die". На это решение повлияло множество факторов.



Мы желаем нашим друзьям из ACCEPT и PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS больших успехов в предстоящем туре и надеемся увидеть всех наших поклонников в Европе как можно скорее!»







