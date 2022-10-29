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MARK TORNILLO — об участии в ACCEPT: «Это подарок от Бога»



Вокалист ACCEPT Mark Tornillo подтвердил The Aquarian Weekly, что он и его коллеги по группе уже сочиняют новый альбом:



«Мы работаем над ним в данный момент.



Сочинительство — это одно из тех занятий, при котором мне нравятся, когда на меня оказывают давление. Сейчас мы делаем это медленно, ходим кругами. Мы работаем над несколькими новыми песнями. Как только мы вернёмся с гастролей в ноябре, то начнём усиленно работать. Затем мы вернёмся к работе в январе».



Tornillo, который присоединился к ACCEPT в 2009 году, добавил:



«Возможность сделать это снова — потрясающая. До ACCEPT я был, по сути, музыкантом на пенсии. Некоторое время я пел в EDGAR CAYSE BAND. T.T. QUICK время от времени устраивали шоу воссоединения, но на этом всё. Я благодарен за то, что могу заниматься этим на таком уровне в таком возрасте.



Боже, мне 68 лет. Это невероятно. Это подарок от Бога».







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