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*JAMEY JASTA наехал на BRUCE DICKINSON 44
*Обложка и трек-лист нового альбома IMMORTAL 27
*JOHN 5 стал участником MÖTLEY CRÜE 22
*VIO-LENCE расстались с гитаристом 21
*Участники PARADISE LOST в HOST 18
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Accept

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MARK TORNILLO — об участии в ACCEPT: «Это подарок от Бога»



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Вокалист ACCEPT Mark Tornillo подтвердил The Aquarian Weekly, что он и его коллеги по группе уже сочиняют новый альбом:

«Мы работаем над ним в данный момент.

Сочинительство — это одно из тех занятий, при котором мне нравятся, когда на меня оказывают давление. Сейчас мы делаем это медленно, ходим кругами. Мы работаем над несколькими новыми песнями. Как только мы вернёмся с гастролей в ноябре, то начнём усиленно работать. Затем мы вернёмся к работе в январе».

Tornillo, который присоединился к ACCEPT в 2009 году, добавил:

«Возможность сделать это снова — потрясающая. До ACCEPT я был, по сути, музыкантом на пенсии. Некоторое время я пел в EDGAR CAYSE BAND. T.T. QUICK время от времени устраивали шоу воссоединения, но на этом всё. Я благодарен за то, что могу заниматься этим на таком уровне в таком возрасте.

Боже, мне 68 лет. Это невероятно. Это подарок от Бога».




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29 окт 2022
o
olly71
для тебя то может быть и подарок от бога а для нас боль для ушей от твоего скрипа. Никогда не понимал что Вольф в нём нашёл ? Нет может быть он человек по жизни хороший я не знаю но ведь вокалист никакой . Есть сотни вокалистов в мире которые подошли бы лучше чем он на этот репертуар.
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29 окт 2022
R
Rutger
Ну вообще круто, в 55 начать карьеру с нуля, по крайней мере, на другом уровне, нежели раньше. И подняться в самый топ.

Интересна эпоха Торнильо в цифрах, согласно данных сайта Metal Insider. Продажи альбомов в дебютную неделю релиза в США. Н е д о с я г а е м ы й Scorpions приведен в качестве референса, хоть их и некорректно сравнивать. Ну а Незаменимый в качестве донышка.

=Debut week sales in US (Metalinsider.net)=
Scorpions, Rock Believer (2022) Debut #4 - 12,125 sold
Scorpions, Return To Forever (2015) Debut #33 - 6,600 sold
Accept, Blind Rage (2014) Debut #35 - 6,425 sold
Accept, The Rise Of Chaos (2017) Debut #27 - 5,425 sold
Accept, Stalingrad (2012) Debut #76 - 5,383 sold
Accept, Too Mean To Die (2021) Debut #12 - 4,825 sold
Accept, Blood of the Nations (2010) Debut #170 - 2,900 sold
U.D.O. Game Over (2021) - 925 sold
U.D.O., Steel Factory (2018) Debut #129 - 880 sold
Udo Dirkschneider, My Way (2022) Debut #199 - 800 sold
U.D.O., Steelhammer (2013) - 780 sold
U.D.O., Decadent (2015) - 520 sold
U.D.O., We Are One (2020) Debut #189 - 330 sold

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