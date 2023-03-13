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*MARTY FRIEDMAN намекает 8
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Accept

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24 окт 2022 : 		 ACCEPT замутили с двумя

21 окт 2022 : 		 ACCEPT выступили с новым вокалистом

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Уроки от лидера ACCEPT



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Лидер ACCEPT Wolf Hoffmann запустил новый YouTube-канал, где учит играть знаковые песни коллектива.




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13 мар 2023
A
Aiming High
Никакие это не уроки,просто Вольф показыает правильные риффы,которые он использует.Вот только не пойму,нафига он запустил второй канал,когда один уже есть? https://www.youtube.com/@BallstotheWall2010
13 мар 2023
gravitgroove
Завел второй канал, чтобы не читать комментарии подписчиков Шильникова.

просмотров: 495

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