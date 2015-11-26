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ACCEPT нашли нового басиста



Германо-американская металл-легенда ACCEPT объявила о том, что новым басистом стал Martin Motnik. Кроме того, к группе присоединилась скрипачка Ava-Rebekah Rahman — она будет участвовать в туре "Symphonic Terror", который стартует 20 апреля в Вуппертале, Германия.



Motnik родился в германском Людвигсхафене и занимается музыкой с семи лет. Он побывал участником нескольких групп как в Германии, так и в США. В 2008 году Uli Jon Roth пригласил его поучаствовать в туре, а затем ситуация повторилась в 2009 и 2012 годах. Помимо музыкального таланта у Motnik'a есть степень магистра в сфере бизнеса, полученная в Университете Мангейма.



«Мы были поражены и удостоены чести, когда к нам приходили музыканты для прослушивания на открытую позицию, — сказал гитарист ACCEPT Wolf Hoffmann. — Уровень таланта, который мы увидели, был беспрецедентным, и мы считаем, что Martin Motnik идеально подходит для того, чтобы присоединиться к нам в туре "Symphonic Terror" и на предстоящих шоу ACCEPT».



Также к туру "Symphonic Terror" присоединяется Ava-Rebekah Rahman, потомок бенгальской королевской династии и очень уважаемая скрипачка. Она родилась и выросла в Англии и является известной скрипачкой, поэтессой и музыкальным педагогом. Она дебютировала с сольным концертом в возрасте десяти лет в Национальном оркестре и с тех пор сделала блестящую карьеру, сыграв на международном уровне с симфоническим оркестром BBC, Лондонским филармоническим оркестром, Пражской филармонией и многими другими.



«Для оркестровых выступлений мы решили соединить электрогитару со скрипкой, создав интересный дуэт, и Ava-Rebekah Rahman выводит всё это на совершенно иной уровень», — сказал Hoffmann. — Шоу всё ещё очень МЕТАЛЛИЧЕСКОЕ, но с классическим оттенком».















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