13 авг 2020



Умер сын вокалиста ACCEPT



26-летний сын вокалиста ACCEPT, Майкл Тайлер Торнилло, скончался девятого августа. Причины смерти не сообщаются. Группа просит соблюдать личное пространство и уважать семью Mark'a в это сложное время.







+0 -3



( 1 ) просмотров: 1182

