сегодня



Лидер ACCEPT : «Мы не пишем баллад для тёлочек»



Wolf Hoffmann в рамках беседы с Headbangers News рассказал о вдохновении для «баллады» "The Best Is Yet To Come":



«У меня была музыка, написанная для этой песни, и она мне нравилась, но я не был уверен, что она подойдёт для ACCEPT, потому что в конце концов такая песня должна быть на сто процентов убедительной, и вокалист обязательно должен вложить в неё своё сердце и душу, иначе, я думаю, она не выстрелит. Потому что последнее, чего ты хочешь, особенно в металле, к которому мы относимся, ты не хочешь, чтобы баллада была наполовину провальной, а люди говорили: "Ну, они могли бы и убрать эту песню". Так что если мы делаем балладу или медленную песню... Вообще-то для меня это не совсем классическая баллада; это скорее медленная песня, потому что она всё равно довольно задорная и не такая... Я не знаю... Что-то в ней не похоже на типичную балладу.



В любом случае, когда мы её записывали, то изначально сказали: "Давайте просто подождём и посмотрим, как она будет получаться, и что будет чувствовать в отношении неё Mark [Tornillo, вокалист ACCEPT]. Если он по-настоящему проникнется ею, если он действительно "поймёт" её, так сказать, и действительно выложится, тогда она попадёт в альбом". И, клянусь Богом, он это сделал. Я думаю, он проделал убийственную работу. И он любит эту песню, — видно, что он её любит.



В последние годы у нас были своего рода "баллады", но мы давно не записывали их, потому что я всегда чувствовал, что они нам не нужны. Мы не та группа, которой обязательно нужна баллада для тёлочек или что-то в этом роде; это не про нас. Мы не BON JOVI или кто-то в этом духе... Это не про нас. Я понимаю — это их фишка — но это не совсем то, кем мы являемся. Вот почему я решил, что если мы сделаем одну песню, она должна быть по-настоящему убедительной. И лирически, я думаю, получилось очень, очень хорошо. Послание в этой песне — это то, что близко моему сердцу, но на самом деле я оптимист, и мне больше нравится жить настоящим и будущим, чем прошлым. Так что я на самом деле думаю, что лучшее всё ещё где-то впереди, во многих случаях. Кто знает, что ждёт нас за поворотом? Кто знает, что произойдёт на следующей неделе, и это может оказаться лучшим событием в жизни. И именно так мне нравится думать и как музыканту. Я думаю, вы должны сказать себе: "Может быть, лучшее шоу ACCEPT ещё не сыграно. Может быть, вчера было потрясающе, но завтра может быть намного, намного лучше". И именно это, я считаю, мотивирует тебя и бросает тебе вызов».



















+5 -2



( 5 ) просмотров: 1723