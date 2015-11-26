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Accept

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11 окт 2021 : 		 Лидер ACCEPT: «Мы не пишем баллад для тёлочек»

1 сен 2021 : 		 JOE SATRIANI, BRUCE KULICK, WOLF HOFFMANN, GREGG BISSONETTE в гостях у басиста ACCEPT

24 авг 2021 : 		 Обучающее видео от ACCEPT

17 авг 2021 : 		 Обучающее видео от ACCEPT

11 авг 2021 : 		 Обучающее видео от ACCEPT

28 июл 2021 : 		 Обучающее видео от ACCEPT

19 июл 2021 : 		 Обучающее видео от ACCEPT

7 июл 2021 : 		 Видео с выступления ACCEPT

5 июл 2021 : 		 Видео с выступления ACCEPT

23 июн 2021 : 		 Лидер ACCEPT: «Kirk назвал меня вдохновителем, это очень почётно!»

20 июн 2021 : 		 Гитарист ACCEPT: «Идея в том, чтобы становиться лучше, особо не меняясь»

18 июн 2021 : 		 Гитарист ACCEPT: «Мне не доставляет никакого удовольствия копаться в прошлом»

13 май 2021 : 		 Бывший вокалист ACCEPT: «Это больше похоже на шоу Wolf'a Hoffmann'a»

14 апр 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER всё ещё зол на WOLF'а HOFFMANN'а за украденное имя ACCEPT

7 апр 2021 : 		 ACCEPT едут в тур с PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS и FLOTSAM AND JETSAM

4 мар 2021 : 		 Лидер ACCEPT: «Было время, когда я думал, что металл — всё»

14 фев 2021 : 		 Успехи в чартах ACCEPT

4 фев 2021 : 		 Лидер ACCEPT — о работе Baltes'a с UDO

3 фев 2021 : 		 Лидер ACCEPT скучает по Peter'y Baltes'y

27 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT — о записи песни AC/DC

25 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT ответил на вопрос о соперничестве со SCORPIONS

22 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT не знает, вернётся ли когда-нибудь гастрольная деятельность к тому, что было до пандемии

20 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT пояснил за свои слова

18 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT: «Лучшее ещё впереди»

15 янв 2021 : 		 Новое видео ACCEPT

14 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT: «Мы первые металлисты Германии!»
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Лидер ACCEPT: «Мы не пишем баллад для тёлочек»



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Wolf Hoffmann в рамках беседы с Headbangers News рассказал о вдохновении для «баллады» "The Best Is Yet To Come":

«У меня была музыка, написанная для этой песни, и она мне нравилась, но я не был уверен, что она подойдёт для ACCEPT, потому что в конце концов такая песня должна быть на сто процентов убедительной, и вокалист обязательно должен вложить в неё своё сердце и душу, иначе, я думаю, она не выстрелит. Потому что последнее, чего ты хочешь, особенно в металле, к которому мы относимся, ты не хочешь, чтобы баллада была наполовину провальной, а люди говорили: "Ну, они могли бы и убрать эту песню". Так что если мы делаем балладу или медленную песню... Вообще-то для меня это не совсем классическая баллада; это скорее медленная песня, потому что она всё равно довольно задорная и не такая... Я не знаю... Что-то в ней не похоже на типичную балладу.

В любом случае, когда мы её записывали, то изначально сказали: "Давайте просто подождём и посмотрим, как она будет получаться, и что будет чувствовать в отношении неё Mark [Tornillo, вокалист ACCEPT]. Если он по-настоящему проникнется ею, если он действительно "поймёт" её, так сказать, и действительно выложится, тогда она попадёт в альбом". И, клянусь Богом, он это сделал. Я думаю, он проделал убийственную работу. И он любит эту песню, — видно, что он её любит.

В последние годы у нас были своего рода "баллады", но мы давно не записывали их, потому что я всегда чувствовал, что они нам не нужны. Мы не та группа, которой обязательно нужна баллада для тёлочек или что-то в этом роде; это не про нас. Мы не BON JOVI или кто-то в этом духе... Это не про нас. Я понимаю — это их фишка — но это не совсем то, кем мы являемся. Вот почему я решил, что если мы сделаем одну песню, она должна быть по-настоящему убедительной. И лирически, я думаю, получилось очень, очень хорошо. Послание в этой песне — это то, что близко моему сердцу, но на самом деле я оптимист, и мне больше нравится жить настоящим и будущим, чем прошлым. Так что я на самом деле думаю, что лучшее всё ещё где-то впереди, во многих случаях. Кто знает, что ждёт нас за поворотом? Кто знает, что произойдёт на следующей неделе, и это может оказаться лучшим событием в жизни. И именно так мне нравится думать и как музыканту. Я думаю, вы должны сказать себе: "Может быть, лучшее шоу ACCEPT ещё не сыграно. Может быть, вчера было потрясающе, но завтра может быть намного, намного лучше". И именно это, я считаю, мотивирует тебя и бросает тебе вызов».

ACCEPT








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КомментарииСкрыть/показать 5 )

Mad Katz


11 окт 2021, 15:43		Хорошо что эти каменты про тёлочек не прочитает никто на западе. Иначе приишлось бы заводить эккаунт на тиктоке и испольнять вариации не на классику, но на биллиайлишъ и симплдимпл за ради компенсации. А то быстро припомнят герою растление несовершеннолетней гражданки украины...

Ress


11 окт 2021, 16:32		А зря, их писать уметь надо. Немногие из них будут слушать через сто лет, как нетленки Скид Роу или Ганзов.

Exceptional


11 окт 2021, 16:33		Конечно не пишут! Эта группа только по мальчикам!

hansi_hrb


11 окт 2021, 17:13		Потому что не способны, как бы нам этого не хотелось

Saxon9


11 окт 2021, 17:48		А как же глэм сопли Screaming for a love-bite?


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