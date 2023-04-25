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Accept

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ACCEPT выступили без CHRISTOPHER'a WILLIAMS'a и PHILIP'a SHOUSE



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CHRISTOPHER WILLIAMS был вынужден пропустить концерт в Чили, состоявшийся 23 апреля, из-за пищевого отравления. Его место за ударными занял техник Daniel Douchette. За несколько часов до этого стало известно, что PHILIP SHOUSE также почувствовал себя плохо из-за пищевого отравления и обезвоживания.

«Прошло всего несколько часов с тех пор, как мы объявили, что Phil не смог выступить на концерте из-за пищевого отравления и обезвоживания...

Вчера вечером за несколько часов до концерта с той же болезнью слёг наш барабанщик Christopher Williams. Он был настоящим храбрецом и, как вы можете видеть, пришёл на площадку с желанием выйти на сцену. Тем не менее, медики посоветовали ему отдохнуть и восстановиться, чтобы не допустить ухудшения состояния. Мы делаем всё возможное, чтобы помочь ему поправиться.

К счастью, наш выдающийся барабанный техник Daniel Douchette, который знает каждую песню ACCEPT, был достаточно отважен, чтобы заменить Christopher'a этим вечером!

Публика была невероятной, поддерживала его и, конечно же, не отказывалась от высококлассных "трясобошек", устраивала "хороводы" и подпевала каждый гимн ACCEPT!

Скорейшего выздоровления Christopher'y Williams'y и спасибо Daniel'y Douchette!

Металл должен жить своей жизнью, а остальные участники группы будут продолжать давать свои непревзойдённые выступления!»




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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25 апр 2023
Exceptional
100% перепили... хотя, возможно, им уже просто перед фэнами стыдно играть эти песни, да еще с Хоффманом на одну сцену выходить...
  Dislike!1
25 апр 2023
o
olly71
Это они специально так подгадали что бы то же турне по Южной Америке в одно время с UDO . 21 апреля в Чили играл толстяк а через через день они.
Like!2
25 апр 2023
R
Rutger
Предупреждал же их Вольф, не слушать My Way Диркшнайдера. Не вняли, теперь под капельницей.
Like!1
25 апр 2023
A
Aiming High
Музыканты Testamet и Kreator тоже в полном составе,кроме Милле Петроццы (у которого желудок по-сильнее оказался).

просмотров: 758

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