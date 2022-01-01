5 дек 2022



WOLF HOFFMANN, JOE SATRIANI, DEREK SHERINIAN, BRUCE KULICK на новом альбоме басиста ACCEPT



Martin Motnik опубликовал следующее сообщение:



«Это был замечательный год, и он завершается очередной сенсацией: мой альбом наконец-то доступен на виниле! Благодаря великодушной помощи Крейга Линдсли из Lindsley Records я смог выпустить эту басовую музыку на тяжелых 180-граммовых виниловых пластинках, обеспечивающих наилучшее качество звука! High fidelity для низких частот!



И прямо сейчас я предлагаю изготовление на заказ футболок, которые раньше предназначались только для моих замечательных спонсоров проекта. Я лично нанесу на вашу футболку ваше имя, чтобы вы могли рассказать всему миру, что вы тоже из Dream Chaser!»



В качестве гостей в записи альбома принимали участие Joe Satriani, Wolf Hoffmann (Accept), Bruce Kulick (ex-KISS, Grand Funk Railroad), Frank Gambale (Chick Corea), Trev Lukather (Steve Lukather's son) Andy Timmons (ex-Danger Danger), Mattias IA Eklundh (Freak Kitchen), Tim Tucker (United States Marine Band), Jennifer Batten (Michael Jackson, Jeff Beck), Derek Sherinian (ex-Dream Theater, Sons Of Apollo).







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