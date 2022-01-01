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Вокалист ACCEPT — о кавер-группе GOTHAM



Вокалист ACCEPT Mark Tornillo рассказал в подкасте "Nothing Shocking" о GOTHAM — кавер-группе, в которой, помимо него, также участвуют Scott Metaxas (PROPHET) на басу, Paul Crook (MEAT LOAF, ANTHRAX) на гитаре и Craig Scoppa на барабанах. На вопрос о том, как он оказался вовлечён в проект, Mark ответил следующее:



«Группа GOTHAM на самом деле существовала в 90-х годах. По-моему, в ней были Пол и Scott Metaxas из PROPHET. И я не помню, кто был вокалистом в тот момент. Craig Scoppa был барабанщиком и до сих пор им является. Они играли нечто индустриальное — это были каверы на MARILYN'a MANSON'a, ROB'а ZOMBIE и KORN — называйте как хотите; очень тяжёлые вещи. И несколько лет они не играли. Однажды мы тусовались со Scott'ом, и к нам подошёл Paul. Они обсудили тему о том, чтобы снова собрать GOTHAM, и я сказал: "Чёрт, я буду петь". Они такие: "Что?" А я сказал: "Да. Почему бы и нет? Я смогу немного выйти из своей зоны комфорта. Почему бы и нет?" Я также добавил кое-что из AC/DC, немного AEROSMITH и тому подобного, но мы утяжелили всё.



Мы делаем мэшапы. Мы называем это "Led Zombie" — это песня LED ZEPPELIN "Immigrant Song", смешанная с песней WHITE ZOMBIE "Thunder Kiss '65". Это работает. Но мы делаем и другие подобные мэшапы. Мы сделали кавер-версию "Twilight Zone". Мы исполняем много классных вещей. Это очень весело. Мы собираемся и веселимся, получаем за это несколько долларов, выпиваем. А Paul Crook — просто потрясающий музыкант. Вы можете знать его по работе с ANTHRAX и Митом Лоуфом. Последние 15 лет он был музыкальным директором Мита».











































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