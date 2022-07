29 июл 2022



Видео полного выступления ACCEPT



Видео полного выступления ACCEPT, которое состоялось 16 июля в Dom Kultúry, Sereď, Slovakia, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Zombie Apocalypse

02. Too Mean To Die

03. Restless And Wild

04. Living For Tonite

05. Overnight Sensation

06. Midnight Mover

07. Symphony Of Pain

08. No Shelter

09. Demon's Night / Starlight / Losers And Winners / Flash Rockin' Man

10. The Best Is Yet To Come

11. The Undertaker

12. Princess Of The Dawn

13. Fast As A Shark

14. Metal Heart

15. Teutonic Terror

16. Pandemic

17. Balls To The Wall

18. I'm A Rebel







+1 -1



( 1 ) просмотров: 168