Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новое видео MEGADETH 25
*Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH... 25
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне даже не позвонили!» 14
*Новое видео BEHEMOTH 13
*ELLEFSON, YOUNG And POLAND сыграют "Killing Is My Business… ... 12
*Новый альбом RED HOT CHILI PEPPERS выйдет осенью 11
*Вдова DIO: «Голограмма — лишь начало» 10
*Видео с текстом от METALLICA 10
*Гитарист HANOI ROCKS: «NIKKI SIXX просто лгун» 10
*MAX CAVALERA заявил, что его жена не виновата в развале клас... 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новое видео MEGADETH 25
*Вдова Дио — о том, как тяжело пришлось Ронни в BLACK SABBATH... 25
*TIM 'RIPPER' OWENS: «Мне даже не позвонили!» 14
*Новое видео BEHEMOTH 13
*ELLEFSON, YOUNG And POLAND сыграют "Killing Is My Business… ... 12
[= ||| все новости группы



*

Accept

*



29 июл 2022 : 		 Видео полного выступления ACCEPT

18 июл 2022 : 		 Гитарист ACCEPT: «Я не немецкий робот»

17 июл 2022 : 		 Участники ACCEPT сочиняют новый материал

14 июн 2022 : 		 Видео с выступления ACCEPT

7 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ACCEPT

25 май 2022 : 		 Гитарист ACCEPT — о нынешнем и бывшем вокалистах

4 май 2022 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER заявил, что больше никогда не будет работать с гитаристом ACCEPT

16 мар 2022 : 		 Вокалист ACCEPT — о кавер-группе GOTHAM

17 фев 2022 : 		 ACCEPT на NAPALM RECORDS

10 дек 2021 : 		 Концертное видео ACCEPT

5 ноя 2021 : 		 ACCEPT перенесли тур на 2023

14 окт 2021 : 		 FLOTSAM AND JETSAM не поедут с ACCEPT

11 окт 2021 : 		 Лидер ACCEPT: «Мы не пишем баллад для тёлочек»

1 сен 2021 : 		 JOE SATRIANI, BRUCE KULICK, WOLF HOFFMANN, GREGG BISSONETTE в гостях у басиста ACCEPT

24 авг 2021 : 		 Обучающее видео от ACCEPT

17 авг 2021 : 		 Обучающее видео от ACCEPT

11 авг 2021 : 		 Обучающее видео от ACCEPT

28 июл 2021 : 		 Обучающее видео от ACCEPT

19 июл 2021 : 		 Обучающее видео от ACCEPT

7 июл 2021 : 		 Видео с выступления ACCEPT

5 июл 2021 : 		 Видео с выступления ACCEPT

23 июн 2021 : 		 Лидер ACCEPT: «Kirk назвал меня вдохновителем, это очень почётно!»

20 июн 2021 : 		 Гитарист ACCEPT: «Идея в том, чтобы становиться лучше, особо не меняясь»

18 июн 2021 : 		 Гитарист ACCEPT: «Мне не доставляет никакого удовольствия копаться в прошлом»

13 май 2021 : 		 Бывший вокалист ACCEPT: «Это больше похоже на шоу Wolf'a Hoffmann'a»

14 апр 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER всё ещё зол на WOLF'а HOFFMANN'а за украденное имя ACCEPT
Показать далее
| - |

|||| 29 июл 2022

Видео полного выступления ACCEPT



zoom
Видео полного выступления ACCEPT, которое состоялось 16 июля в Dom Kultúry, Sereď, Slovakia, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Zombie Apocalypse
02. Too Mean To Die
03. Restless And Wild
04. Living For Tonite
05. Overnight Sensation
06. Midnight Mover
07. Symphony Of Pain
08. No Shelter
09. Demon's Night / Starlight / Losers And Winners / Flash Rockin' Man
10. The Best Is Yet To Come
11. The Undertaker
12. Princess Of The Dawn
13. Fast As A Shark
14. Metal Heart
15. Teutonic Terror
16. Pandemic
17. Balls To The Wall
18. I'm A Rebel




Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

29 июл 2022
C
Corpsegrinder04
Этого Базилио очкастого надо было в Ac/Dc отправлять вместо Акселя, пока Джонсон болел.
Хер пойми под кого он косит, толи под Удо, толи под Джонсона. Своей манеры пения как таковой нет.

просмотров: 168

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом