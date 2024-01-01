Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 43
*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 40
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 31
*RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех ... 27
*Фронтмен COAL CHAMBER: «Крепкого в рот не беру, но на шишки ... 22
*Вокалист QUEEN может снова выйти на сцену в виде голограммы 22
*Новое видео ACCEPT 20
*Новый гитарист MEGADETH: «Мне некогда волноваться!» 20
*BRUCE DICKINSON: «В боязни летать нет ничего постыдного» 17
*SEPULTURA открыла тур 16
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ROGER WATERS: «Любой, кто знает Bono, должен взять его за ло... 43
*NIGHTWISH закончили работу над новым альбомом 40
*Из SEPULTURA ушёл барабанщик 31
*RITCHIE BLACKMORE: «ABBA — пожалуй, моя любимая группа всех ... 27
*Фронтмен COAL CHAMBER: «Крепкого в рот не беру, но на шишки ... 22
[= ||| все новости группы



*

Accept

*



5 мар 2024 : 		 ACCEPT исполнили новую песню

28 фев 2024 : 		 Новое видео ACCEPT

27 фев 2024 : 		 PETER BALTES об ACCEPT: «Я чувствовал, что мы постоянно делаем один и тот же альбом или используем одну концепцию снова и снова»

14 фев 2024 : 		 Тизер нового клипа ACCEPT

7 фев 2024 : 		 Новый альбом ACCEPT выйдет весной

4 фев 2024 : 		 Маг струн о приходе в ACCEPT

12 янв 2024 : 		 ACCEPT нашли «мага струн»

20 окт 2023 : 		 Бывший басист ACCEPT об уходе к бывшему вокалисту ACCEPT: «Я хочу делать людей счастливыми»

12 окт 2023 : 		 Бывшая группа вокалиста ACCEPT соберётся для концерта

26 сен 2023 : 		 Лидер ACCEPT мутит со скрипачкой

1 сен 2023 : 		 Гитарист ACCEPT: «А как же бедные российские фанаты?»

14 авг 2023 : 		 Новый альбом ACCEPT: большая часть текстов уже написана

13 июл 2023 : 		 Вокалист ACCEPT — о том, как спел с IRON MAIDEN: «Поток адреналина просто зашкаливал»

2 июл 2023 : 		 У ACCEPT уже много нового!

27 июн 2023 : 		 PETER BALTES — об уходе из ACCEPT: «Всё пошло не так»

18 июн 2023 : 		 PETER BALTES — о причине ухода из ACCEPT

13 июн 2023 : 		 Гитарист ACCEPT сочинил чуть больше половины песен для нового альбома

30 май 2023 : 		 Новое видео ACCEPT

25 апр 2023 : 		 ACCEPT выступили без CHRISTOPHER'a WILLIAMS'a и PHILIP'a SHOUSE

23 апр 2023 : 		 Гитарист ACCEPT: «Мы — одна из немногих групп, которые до сих пор исполняют песни в оригинальном виде»

3 апр 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления ACCEPT

28 мар 2023 : 		 Уроки от лидера ACCEPT

21 мар 2023 : 		 Гитарист ACCEPT: «Музыкальный бизнес очень сильно изменился»

20 мар 2023 : 		 Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе

17 мар 2023 : 		 Гитарист ACCEPT назвал пять любимых альбомов

13 мар 2023 : 		 Уроки от лидера ACCEPT
Показать далее
| - |

|||| 5 мар 2024

ACCEPT исполнили новую песню



zoom
ACCEPT в рамках выступления третьего марта на Monsters Of Rock впервые исполнили новую композицию "Humanoid".




Like!+3Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 269

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом