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*С Новым годом! 42
*DAVID LEE ROTH — об отношениях с Эдом 30
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 22
*Против STEVEN TYLER подали иск за домогательства. В 1973 20
*PANTERA: вид сзади от Rob'a 17
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Accept

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5 янв 2023 : 		 Демонстрационное видео от гитариста ACCEPT

29 дек 2022 : 		 DAVID REECE — об участии в ACCEPT: «Это была возможность, которая выпадает раз в жизни»

5 дек 2022 : 		 WOLF HOFFMANN, JOE SATRIANI, DEREK SHERINIAN, BRUCE KULICK на новом альбоме басиста ACCEPT

21 ноя 2022 : 		 WOLF HOFFMANN объяснил, почему в ACCEPT было так много смен состава

31 окт 2022 : 		 JASON McMASTER о выступлении с ACCEPT

29 окт 2022 : 		 MARK TORNILLO — об участии в ACCEPT: «Это подарок от Бога»

24 окт 2022 : 		 ACCEPT замутили с двумя

21 окт 2022 : 		 ACCEPT выступили с новым вокалистом

19 окт 2022 : 		 ACCEPT отменили концерт. Пока один

18 окт 2022 : 		 Барабанщик ACCEPT о выступлении без Mark'a

18 окт 2022 : 		 ACCEPT выступили без вокалиста

12 окт 2022 : 		 Видео с выступления ACCEPT

27 сен 2022 : 		 Гитарист ACCEPT — об увлечении фотографией: «Это была моя вторая любовь в жизни»

6 сен 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ACCEPT

22 авг 2022 : 		 Гитарист ACCEPT — о том, почему он не сочинял во время пандемии

14 авг 2022 : 		 WOLF HOFFMANN — о трёх гитаристах в ACCEPT: «Это здорово»

5 авг 2022 : 		 Гитарист ACCEPT — насчёт нового альбома: «Лучше качество, чем количество»

29 июл 2022 : 		 Видео полного выступления ACCEPT

18 июл 2022 : 		 Гитарист ACCEPT: «Я не немецкий робот»

17 июл 2022 : 		 Участники ACCEPT сочиняют новый материал

14 июн 2022 : 		 Видео с выступления ACCEPT

7 июн 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления ACCEPT

25 май 2022 : 		 Гитарист ACCEPT — о нынешнем и бывшем вокалистах

4 май 2022 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER заявил, что больше никогда не будет работать с гитаристом ACCEPT

16 мар 2022 : 		 Вокалист ACCEPT — о кавер-группе GOTHAM

17 фев 2022 : 		 ACCEPT на NAPALM RECORDS
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|||| 5 янв 2023

Демонстрационное видео от гитариста ACCEPT



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Wolf Hoffmann опубликовал видео, в котором рассказывает про соло из "Fast As A Shark".




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