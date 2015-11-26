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Accept

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5 июл 2021 : 		 Видео с выступления ACCEPT

23 июн 2021 : 		 Лидер ACCEPT: «Kirk назвал меня вдохновителем, это очень почётно!»

20 июн 2021 : 		 Гитарист ACCEPT: «Идея в том, чтобы становиться лучше, особо не меняясь»

18 июн 2021 : 		 Гитарист ACCEPT: «Мне не доставляет никакого удовольствия копаться в прошлом»

13 май 2021 : 		 Бывший вокалист ACCEPT: «Это больше похоже на шоу Wolf'a Hoffmann'a»

14 апр 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER всё ещё зол на WOLF'а HOFFMANN'а за украденное имя ACCEPT

7 апр 2021 : 		 ACCEPT едут в тур с PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS и FLOTSAM AND JETSAM

4 мар 2021 : 		 Лидер ACCEPT: «Было время, когда я думал, что металл — всё»

14 фев 2021 : 		 Успехи в чартах ACCEPT

4 фев 2021 : 		 Лидер ACCEPT — о работе Baltes'a с UDO

3 фев 2021 : 		 Лидер ACCEPT скучает по Peter'y Baltes'y

27 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT — о записи песни AC/DC

25 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT ответил на вопрос о соперничестве со SCORPIONS

22 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT не знает, вернётся ли когда-нибудь гастрольная деятельность к тому, что было до пандемии

20 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT пояснил за свои слова

18 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT: «Лучшее ещё впереди»

15 янв 2021 : 		 Новое видео ACCEPT

14 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT: «Мы первые металлисты Германии!»

13 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT — об альбоме "Eat The Heat": «Это было мрачное время в нашей истории»

12 янв 2021 : 		 Как насчёт биографии? Отвечает лидер ACCEPT

8 янв 2021 : 		 ACCEPT отложили выход альбома и представили тизер

28 дек 2020 : 		 Вокалист ACCEPT: «Уровень химии с Wolf'ом заметно вырос»

27 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT сказал, что жизнь без концертов — не жизнь

26 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «Все эти карантинные видео — не моё»

22 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT — о самом важном уроке музыкального бизнеса

16 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «У нас хоть не такое тупое название, как у DEF LEPPARD»
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Видео с выступления ACCEPT



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Видео с выступления ACCEPT, которое состоялось второго июля в Penn's Peak, Jim Thorpe, Pennsylvania, доступно для просмотра ниже.

Сет-лист:

01. Zombie Apocalypse

02. Too Mean To Die

03. Restless & Wild

04. London Leatherboys

05. Overnight Sensation

06. No Regrets

07. The Undertaker

08. Final Journey

09. Shadow Soldiers

10. Princess Of The Dawn

11. Midnight Mover

12. Pandemic

13. Fast As A Shark

Encore:

14. Metal Heart

15. Teutonic Terror

16. Balls To The Wall

ACCEPT Plays First Pandemic-Era Concert In Jim Thorpe, Pennsylvania (Video)











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