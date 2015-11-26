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Видео с выступления ACCEPT



Видео с выступления ACCEPT, которое состоялось второго июля в Penn's Peak, Jim Thorpe, Pennsylvania, доступно для просмотра ниже.



Сет-лист:



01. Zombie Apocalypse



02. Too Mean To Die



03. Restless & Wild



04. London Leatherboys



05. Overnight Sensation



06. No Regrets



07. The Undertaker



08. Final Journey



09. Shadow Soldiers



10. Princess Of The Dawn



11. Midnight Mover



12. Pandemic



13. Fast As A Shark



Encore:



14. Metal Heart



15. Teutonic Terror



16. Balls To The Wall







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