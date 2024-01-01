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Маг струн о приходе в ACCEPT



В новом интервью для The Logan Show Joel Hoekstra рассказал о том, как его пригласили играть на гитаре в ACCEPT на всех европейских фестивалях группы в 2024 году и в южноамериканском туре в мае. Hoekstra заменит Phil'a Shouse'a, который останется с группой в качестве постоянного гитариста на всех остальных концертах.



Joel сказал:



«Так сошлись звёзды. Это произошло очень быстро. А Wolf [Hoffmann, гитарист и лидер ACCEPT] очень яркий, остроумный, дружелюбный парень и к тому же отличный гитарист.



Иногда нужно, чтобы люди делали такие вступления. Michael Cartellone из DAMN YANKEES и LYNYRD SKYNYRD познакомил нас. Сначала Michael позвонил мне и сказал: "Привет, я с Wolf'ом". Чаще всего следующий шаг выглядит так: "Я свяжу вас по смс". И это может означать неделю спустя, а может быть, две недели спустя или что-то в этом роде, по электронной почте или ещё как-то. Но это произошло буквально через пять минут — даже нет, через минуту. Он сказал: "Wolf, это Joel. Joel, это Wolf". А Wolf такой: "Отлично". И я говорю: "Я буду в Нэшвилле через пару дней [с TRANS-SIBERIAN ORCHESTRA]. Давай выпьем кофе". Через два дня или около того мы уже были готовы к сотрудничеству, потому что оно устраивало нас обоих. Им нужен был кто-то на замену Phil'y Shouse'y, а мне нужно было отправиться на гастроли в этом году и отыграть на нескольких масштабных концертах, иметь возможность поучаствовать в европейских фестивалях».



Насчёт того, как он относится к перспективе выступать с такими ветеранами металла, как ACCEPT, Joel сказал:



«Это отличная концертная группа. Они отлично звучат. Wolf — отличный гитарист с убойным тембром. И вживую они хорошо отлаженная машина. Все записи на YouTube, которые я смотрел, очень впечатляют, и я с нетерпением жду возможности принять участие в концертах.



Думаю, это будет круто для всех. Для фанатов это своего рода маленькое прикольное окошко, в которое они могут увидеть, как я играю с группой. И для меня это здорово, потому что я явно предпочту это, чем сидеть дома на диване или что-то в этом роде, или, если уж на то пошло, играть на небольших концертах. Так что возможность выйти на сцену, быть замеченным и сыграть с такой великолепно звучащей группой, как ACCEPT, имеет большой смысл, и всё получилось просто замечательно, как будто так и должно было быть».







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