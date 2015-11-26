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Из ACCEPT уходит басист



Основатель и басист ACCEPT Peter Baltes сообщил о своём уходе из группы. В своём заявлении он написал:



«Обращаюсь ко всем фэнам ACCEPT. Сим объявляю об уходе с позиции басиста в ACCEPT. Я был с группой с самого начала. Многие из вас тоже всё это время были с нами. Хотел бы поблагодарить всех вас за отличные годы, которые мы провели вместе. Оставайтесь верными металлу».



Основатель и гитарист ACCEPT Wolf Hoffmann сказал:



«Мы провели вместе четыре десятилетия и прошли вместе через огонь и воду, взлёты и падения, и я помню те невероятные моменты, которые происходили на сцене. У нас было взаимопонимание — как в личном, так и в музыкальном плане, что редко встречается в этом бизнесе!



Оглядываясь назад, могу сказать, что я буду вечно лелеять беззаботные ранние годы, бесчисленные часы, которые мы проводили, сочиняя песни, гуляли по городам вместе в туре, — просто отлично проводили время!



Особенно эти последние 10 лет, после того, как возрождение ACCEPT было настолько весёлым и успешным, что я думал, что мы будем продолжать всегда и отправимся в пресловутый закат все вместе — возможно, пока один из нас не упадёт на сцене. Но, полагаю, я ошибался. Этому не суждено случиться.



То, что Peter покидает ACCEPT, сейчас меня очень огорчает, но я ничего не могу сделать, кроме как пожелать ему всего хорошего. Надеюсь, что это правильное решение для него, и что он найдёт то, что ищет...



Конечно, я буду скучать по моему брату по музыке! Однако одно можно сказать наверняка: ACCEPT продолжат двигаться вперёд на всех парах!»



Группа добавила в отдельном заявлении: «У нас у всех разбито сердце! Peter нуждался в изменениях в своей жизни, и мы желаем ему всего наилучшего. Он всегда будет частью семьи ACCEPT, и в память о его вкладе в историю музыки мы все должны пожелать ему всего хорошего... Ну а ACCEPT ОСТАНУТСЯ ВЕРНЫМИ МЕТАЛЛУ!»











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