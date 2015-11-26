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Accept

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28 ноя 2018 : 		 Из ACCEPT уходит басист

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3 ноя 2018 : 		 Фрагмент нового DVD ACCEPT

21 окт 2018 : 		 Фрагмент нового DVD ACCEPT

15 окт 2018 : 		 Видеотрейлер к предстоящему концертному релизу ACCEPT

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6 окт 2018 : 		 Новое концертное видео ACCEPT

26 сен 2018 : 		 ACCEPT начали собирать риффы для нового альбома

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23 сен 2018 : 		 Обложка и трек-лист нового релиза ACCEPT

27 авг 2018 : 		 Новый сингл ACCEPT выйдет осенью

22 июн 2018 : 		 Новый релиз ACCEPT выйдет осенью

14 июн 2018 : 		 Видео с выступления ACCEPT

22 фев 2018 : 		 Бывший вокалист ACCEPT о новом вокалисте ACCEPT

19 фев 2018 : 		 Видео с выступления ACCEPT

2 окт 2017 : 		 Видео с выступления ACCEPT

19 авг 2017 : 		 Успехи в чартах ACCEPT

11 авг 2017 : 		 Концертное видео ACCEPT

10 авг 2017 : 		 Гитарист ACCEPT не против повторить с оркестром

7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления ACCEPT

21 июл 2017 : 		 Видео с текстом от ACCEPT

20 июл 2017 : 		 Трейлер нового альбома ACCEPT

18 июл 2017 : 		 Лидер ACCEPT: «Мы стараемся становиться лучше, при этом не сильно меняясь»

7 июл 2017 : 		 Трейлер нового альбома ACCEPT

29 июн 2017 : 		 Новое видео ACCEPT

26 июн 2017 : 		 Гитарист ACCEPT: «При создании песен я ставлю цель написать то, что мог бы написать 30 лет назад, но этого не сделал»

3 июн 2017 : 		 Новая песня ACCEPT

12 май 2017 : 		 Обложка нового альбома ACCEPT

16 апр 2017 : 		 Новый альбом ACCEPT выйдет в августе

7 мар 2017 : 		 Переиздания ACCEPT выйдут весной

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Из ACCEPT уходит басист



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Основатель и басист ACCEPT Peter Baltes сообщил о своём уходе из группы. В своём заявлении он написал:

«Обращаюсь ко всем фэнам ACCEPT. Сим объявляю об уходе с позиции басиста в ACCEPT. Я был с группой с самого начала. Многие из вас тоже всё это время были с нами. Хотел бы поблагодарить всех вас за отличные годы, которые мы провели вместе. Оставайтесь верными металлу».

Основатель и гитарист ACCEPT Wolf Hoffmann сказал:

«Мы провели вместе четыре десятилетия и прошли вместе через огонь и воду, взлёты и падения, и я помню те невероятные моменты, которые происходили на сцене. У нас было взаимопонимание — как в личном, так и в музыкальном плане, что редко встречается в этом бизнесе!

Оглядываясь назад, могу сказать, что я буду вечно лелеять беззаботные ранние годы, бесчисленные часы, которые мы проводили, сочиняя песни, гуляли по городам вместе в туре, — просто отлично проводили время!

Особенно эти последние 10 лет, после того, как возрождение ACCEPT было настолько весёлым и успешным, что я думал, что мы будем продолжать всегда и отправимся в пресловутый закат все вместе — возможно, пока один из нас не упадёт на сцене. Но, полагаю, я ошибался. Этому не суждено случиться.

То, что Peter покидает ACCEPT, сейчас меня очень огорчает, но я ничего не могу сделать, кроме как пожелать ему всего хорошего. Надеюсь, что это правильное решение для него, и что он найдёт то, что ищет...

Конечно, я буду скучать по моему брату по музыке! Однако одно можно сказать наверняка: ACCEPT продолжат двигаться вперёд на всех парах!»

Группа добавила в отдельном заявлении: «У нас у всех разбито сердце! Peter нуждался в изменениях в своей жизни, и мы желаем ему всего наилучшего. Он всегда будет частью семьи ACCEPT, и в память о его вкладе в историю музыки мы все должны пожелать ему всего хорошего... Ну а ACCEPT ОСТАНУТСЯ ВЕРНЫМИ МЕТАЛЛУ!»



ACCEPT



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КомментарииСкрыть/показать 9 )

Super Ghost


28 ноя 2018, 14:18		Вот это новость так новость.
Аксепт окончательно трансформировался в сольный проектик Вольфа с несколькими среднего уровня наемниками.

Rus


28 ноя 2018, 15:16		Во дела. Как без него то. Это действительно не Accept уже будет.

Alex Chernyatinsky


28 ноя 2018, 15:17		По-хорошему Вольфу наверное стоило бы закругляться в этом случае. Все было великолепно, но без Петра это точно уже не Ассерт.

michael777


28 ноя 2018, 15:24		Согласен с Алексом. Слушаю Акцент с 86 гола. Судя по последним альбомам, группа потеряла душу, просто выпускает альбом ради альбома.

Exceptional


28 ноя 2018, 15:27		Не вижу ничего криминального в данной ситуации. Мужики уже старые, с кучей болячек и закостенелой личной жизнью. Увы, не все могут позволить себе с басом наперевес скакать до могилы.

>>>По-хорошему Вольфу наверное стоило бы закругляться в этом случае
Ага. Потому что музыканты всё делают только ради творчества, в частности Accept существуют ради творчества. Смешно.

ИванСемичев


28 ноя 2018, 15:33		Петер был в Эксепт с 1977 года . Очень интересна истиная причина такого решения . Он очень любил Эксепт и ради реюньона отказался даже от предложения войти в состав Скорпионс в 1992 году с зарплатой в 10 раз выше чем у Эксепт. Пожалуй самое неожиданное рок-событие как минимум года .

michael777


28 ноя 2018, 15:49		Конечно новость из разряда "люком по башке"

decided


28 ноя 2018, 16:51		да без Питера уже костяк не тот, один участник из оригинального состава это уже не группа. Так же как с Удо было в своё время. И тут тоже самое. Очень печальная новость. Но спасибо за эти 9 лет реюниона , оно того стоило.

НELLECTOR


28 ноя 2018, 17:00		Да, вот это новость.
Помимо всего прочего, это был ещё лучший ... вокалист Accept.


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