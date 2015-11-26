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Из ACCEPT уходит басист
Основатель и басист ACCEPT Peter Baltes сообщил о своём уходе из группы. В своём заявлении он написал:
«Обращаюсь ко всем фэнам ACCEPT. Сим объявляю об уходе с позиции басиста в ACCEPT. Я был с группой с самого начала. Многие из вас тоже всё это время были с нами. Хотел бы поблагодарить всех вас за отличные годы, которые мы провели вместе. Оставайтесь верными металлу».
Основатель и гитарист ACCEPT Wolf Hoffmann сказал:
«Мы провели вместе четыре десятилетия и прошли вместе через огонь и воду, взлёты и падения, и я помню те невероятные моменты, которые происходили на сцене. У нас было взаимопонимание — как в личном, так и в музыкальном плане, что редко встречается в этом бизнесе!
Оглядываясь назад, могу сказать, что я буду вечно лелеять беззаботные ранние годы, бесчисленные часы, которые мы проводили, сочиняя песни, гуляли по городам вместе в туре, — просто отлично проводили время!
Особенно эти последние 10 лет, после того, как возрождение ACCEPT было настолько весёлым и успешным, что я думал, что мы будем продолжать всегда и отправимся в пресловутый закат все вместе — возможно, пока один из нас не упадёт на сцене. Но, полагаю, я ошибался. Этому не суждено случиться.
То, что Peter покидает ACCEPT, сейчас меня очень огорчает, но я ничего не могу сделать, кроме как пожелать ему всего хорошего. Надеюсь, что это правильное решение для него, и что он найдёт то, что ищет...
Конечно, я буду скучать по моему брату по музыке! Однако одно можно сказать наверняка: ACCEPT продолжат двигаться вперёд на всех парах!»
Группа добавила в отдельном заявлении: «У нас у всех разбито сердце! Peter нуждался в изменениях в своей жизни, и мы желаем ему всего наилучшего. Он всегда будет частью семьи ACCEPT, и в память о его вкладе в историю музыки мы все должны пожелать ему всего хорошего... Ну а ACCEPT ОСТАНУТСЯ ВЕРНЫМИ МЕТАЛЛУ!»
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Super Ghost
Аксепт окончательно трансформировался в сольный проектик Вольфа с несколькими среднего уровня наемниками.
Rus
Alex Chernyatinsky
michael777
Exceptional
>>>По-хорошему Вольфу наверное стоило бы закругляться в этом случае
Ага. Потому что музыканты всё делают только ради творчества, в частности Accept существуют ради творчества. Смешно.
ИванСемичев
michael777
decided
НELLECTOR
Помимо всего прочего, это был ещё лучший ... вокалист Accept.
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