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*Нет у вас методов против вокалиста RAMMSTEIN 19
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Accept

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|||| 1 сен 2023

Гитарист ACCEPT: «А как же бедные российские фанаты?»



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Гитарист ACCEPT Wolf Hoffmann недавно дал интервью, и один из вопросов касался одной из самых популярных песен группы — "Stalingrad", в котором он упомянул, что теперь они не исполняют её вживую из-за российско-украинского конфликта. По этому поводу гитарист заявил, что хотя это и сложно, но он старается сопереживать людям, которые страдают от боевых действий:

«Знаете, у нас много поклонников в России, и они, конечно, видят ситуацию совсем по-другому.

Или, на самом деле, я не знаю, как они её видят, потому что это тема, о которой никто не говорит, но я могу себе представить».

Hoffmann объяснил позицию и ACCEPT:

«Мы хотели бы держаться подальше от подобных политических вещей. Потому что в конечном итоге, хочешь ты этого или нет, ты всё равно кого-то разозлишь, если встанешь на чью-то сторону. И даже если у меня есть личное мнение, я бы не хотел высказывать его публично».

Wolf также выразил своё разочарование по поводу нынешней ситуации с российскими поклонниками группы:

«А как же бедные российские фанаты? Они больше никогда не увидят западные металлические группы? Никто от этого ничего не выигрывает. Мы должны иметь возможность ездить и развлекать аудиторию, несмотря ни на что».



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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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1 сен 2023
Corpsegrinder04
Ну если взять во внимание тот факт, что процентов 50% всех поклонников Accept в мире находится в постсоветском пространстве, то Волчара несомненно прав. Потому что по сути их музыка ни в пиндосии ни где-то ещё кроме Германии и ПостСССР нигде даром не всралась. Выступления в своё время в Свердловске, в Самаре не дадут соврать. Да и Условно Досрочный до войны постоянно в России зависал, в каком только сельпо концерты не мутил.
P/s никакой иронии, чисто констатация фактов. Люблю что Accept 80-89, что Удо 87-02 от души.
Like!4  Dislike!3
1 сен 2023
Вашингтон Ирвинг
Песня вроде какого-то политического контекста не несет, это всего лишь история, не более. Грустно все это.
1 сен 2023
G
Gustaff
Все. Отменят их
Like!1
2 сен 2023
гладиатор
Вольф, конечно, прав.

просмотров: 1022

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