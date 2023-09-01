1 сен 2023



Гитарист ACCEPT: «А как же бедные российские фанаты?»



Гитарист ACCEPT Wolf Hoffmann недавно дал интервью, и один из вопросов касался одной из самых популярных песен группы — "Stalingrad", в котором он упомянул, что теперь они не исполняют её вживую из-за российско-украинского конфликта. По этому поводу гитарист заявил, что хотя это и сложно, но он старается сопереживать людям, которые страдают от боевых действий:



«Знаете, у нас много поклонников в России, и они, конечно, видят ситуацию совсем по-другому.



Или, на самом деле, я не знаю, как они её видят, потому что это тема, о которой никто не говорит, но я могу себе представить».



Hoffmann объяснил позицию и ACCEPT:



«Мы хотели бы держаться подальше от подобных политических вещей. Потому что в конечном итоге, хочешь ты этого или нет, ты всё равно кого-то разозлишь, если встанешь на чью-то сторону. И даже если у меня есть личное мнение, я бы не хотел высказывать его публично».



Wolf также выразил своё разочарование по поводу нынешней ситуации с российскими поклонниками группы:



«А как же бедные российские фанаты? Они больше никогда не увидят западные металлические группы? Никто от этого ничего не выигрывает. Мы должны иметь возможность ездить и развлекать аудиторию, несмотря ни на что».





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