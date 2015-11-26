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ACCEPT возобновили запись



ACCEPT возобновили запись нового материала — об этом сообщил Andy Sneap, опубликовавший в своём Инстаграм-аккаунте фотографию Wolf'a Hoffmann'а.



«Удалённая запись между Великобританией в Нэшвиллом с @wolfhoffmann и @acceptworldwide благодаря #Steinberg #wolfhoffmann #acceptworldwide. Потребовалось время, чтобы всё настроить, но я думаю, что мы хорошо потрудились!»













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