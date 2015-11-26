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Accept

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27 ноя 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «Уход Peter'a буквально меня убил»

6 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от ACCEPT

2 окт 2020 : 		 Новое видео ACCEPT

30 сен 2020 : 		 Тизер нового сингла ACCEPT

18 сен 2020 : 		 Новый сингл ACCEPT выйдет осенью

13 авг 2020 : 		 Умер сын вокалиста ACCEPT

11 авг 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления ACCEPT в Кемерове

20 июл 2020 : 		 ACCEPT возобновили запись

18 июл 2020 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Воссоединение ACCEPT? Забудьте об этом!»

9 май 2020 : 		 ACCEPT почти завершили запись «тяжёлого и мрачного» альбома

7 май 2020 : 		 ACCEPT работают над новой музыкой

29 апр 2020 : 		 Новый гитарист ACCEPT: «Самой сложной для меня была "Fast As A Shark"»

17 мар 2020 : 		 DAVID REECE о попытках заменить UDO DIRKSCHNEIDER'а в ACCEPT

28 ноя 2019 : 		 Лидер ACCEPT: «Я так до конца и не понял, почему Peter Baltes ушёл из группы»

3 ноя 2019 : 		 ACCEPT взяли третьего

27 апр 2019 : 		 Легендарная группа ACCEPT впервые выступит в Сибири и представит уникальную программу на фестивале «Герои мирового рока»!

19 апр 2019 : 		 Новая песня ACCEPT

17 апр 2019 : 		 ACCEPT нашли нового басиста

11 фев 2019 : 		 Видео с выступления ACCEPT с приглашённым басистом

15 янв 2019 : 		 Бывший вокалист ACCEPT: «Нынешний вокалист ACCEPT звучит как копия бывшего вокалиста ACCEPT»

5 янв 2019 : 		 Новый видеотрейлер от ACCEPT

26 дек 2018 : 		 Гитарист ACCEPT: «На "Blood Of The Nation" была настоящая магия»

18 дек 2018 : 		 Гитарист ACCEPT о том, как создавалась песня "Fast As A Shark"

3 дек 2018 : 		 Гитарист ACCEPT: «Всю жизнь мечтал выступить с оркестром!»

29 ноя 2018 : 		 Барабанщик ACCEPT об уходе басиста

28 ноя 2018 : 		 Из ACCEPT уходит басист
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Лидер ACCEPT: «Уход Peter'a буквально меня убил»



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Лидер ACCEPT Wolf Hoffmann в интервью Alison Booth обсудил, как перемены в составе отразились на новом альбоме группы:

«Да, это настоящее безумие — мы потеряли одного, и пришли два новых человека. Двое на одного (смеётся). Что касается Peter'a Baltes'а, это просто печально. В тот момент, когда он ушёл, его решение буквально убило меня, но сейчас я с этим смирился, потому что спустя сорок лет это было грустным расставанием. Но я уважаю это решение. Люди двигаются вперёд, он принял решение, что не хочет больше быть в команде, и что я могу поделать? Я просто двигаюсь и стараюсь двигаться вперёд.

Я бы не сказал, что Martin [Motnik] появился и сразу же пошёл по его стопам — это было бы смешно, потому что, эй, мы играли с Peter'ом сорок лет, — но я скажу, что Martin очень старается, он проделал изумительную работу, чтобы достойно его заменить. Он прекрасен. И он даже внёс вклад в создание песен, что для меня было удивительно. Он написал очень классные песни для этого диска, и это настоящее благословение — это было здорово! Потому что я и правда не хотел, чтобы этот альбом был только мой, мой и ещё раз мой — я не хотел сольного альбома, поэтому приветствовал вклад от каждого. И Martin был тем, кто пришёл и принёс с собой и правда классный материал».



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