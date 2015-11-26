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Лидер ACCEPT : «Уход Peter'a буквально меня убил»



Лидер ACCEPT Wolf Hoffmann в интервью Alison Booth обсудил, как перемены в составе отразились на новом альбоме группы:



«Да, это настоящее безумие — мы потеряли одного, и пришли два новых человека. Двое на одного (смеётся). Что касается Peter'a Baltes'а, это просто печально. В тот момент, когда он ушёл, его решение буквально убило меня, но сейчас я с этим смирился, потому что спустя сорок лет это было грустным расставанием. Но я уважаю это решение. Люди двигаются вперёд, он принял решение, что не хочет больше быть в команде, и что я могу поделать? Я просто двигаюсь и стараюсь двигаться вперёд.



Я бы не сказал, что Martin [Motnik] появился и сразу же пошёл по его стопам — это было бы смешно, потому что, эй, мы играли с Peter'ом сорок лет, — но я скажу, что Martin очень старается, он проделал изумительную работу, чтобы достойно его заменить. Он прекрасен. И он даже внёс вклад в создание песен, что для меня было удивительно. Он написал очень классные песни для этого диска, и это настоящее благословение — это было здорово! Потому что я и правда не хотел, чтобы этот альбом был только мой, мой и ещё раз мой — я не хотел сольного альбома, поэтому приветствовал вклад от каждого. И Martin был тем, кто пришёл и принёс с собой и правда классный материал».





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