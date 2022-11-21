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WOLF HOFFMANN объяснил, почему в ACCEPT было так много смен состава



В новом интервью с "Sally Steele Rocks! Show", гитарист ACCEPT Wolf Hoffmann рассказал, почему за эти годы в группе произошло так много смен состава:



«Я большой плохой волк. Я выгоняю людей, когда мне этого хочется. Вообще-то, если быть на секунду серьёзным, иногда так и происходит. Мы начинали как подростки в группе гаражного типа. Люди взрослеют, женятся, у них появляются разные интересы, и не успеешь оглянуться, как один парень уходит из группы, ему на смену приходит другой, а через некоторое время уходит и третий. Так и происходит — это естественное развитие событий. Я бы хотел, чтобы это было не так. У людей появляются разные интересы, жизнь меняется, и люди уходят. Я единственный, кто никогда не уходил. Я как последний уцелевший».







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