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Accept

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WOLF HOFFMANN объяснил, почему в ACCEPT было так много смен состава



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В новом интервью с "Sally Steele Rocks! Show", гитарист ACCEPT Wolf Hoffmann рассказал, почему за эти годы в группе произошло так много смен состава:

«Я большой плохой волк. Я выгоняю людей, когда мне этого хочется. Вообще-то, если быть на секунду серьёзным, иногда так и происходит. Мы начинали как подростки в группе гаражного типа. Люди взрослеют, женятся, у них появляются разные интересы, и не успеешь оглянуться, как один парень уходит из группы, ему на смену приходит другой, а через некоторое время уходит и третий. Так и происходит — это естественное развитие событий. Я бы хотел, чтобы это было не так. У людей появляются разные интересы, жизнь меняется, и люди уходят. Я единственный, кто никогда не уходил. Я как последний уцелевший».




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21 ноя 2022
Tomahawk
"Я злой и страшный серый волк, я в жирных мопсах знаю толк..."
Like!4
21 ноя 2022
Corpsegrinder04
У волчары интервью Альбина Сексова берёт чтоли?
Like!5

просмотров: 1521

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