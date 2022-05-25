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Гитарист ACCEPT — о нынешнем и бывшем вокалистах



В новом интервью Зисису Петканасу из греческого издания Rock Overdose гитарист ACCEPT Wolf Hoffmann рассказал о своих длительных рабочих отношениях с вокалистом Mark'ом Tornillo, который присоединился к группе в 2009 году:



«Я думаю, это просто доказывает то, что я всегда чувствовал. Это партнёрство, и если у вас нет правильного партнёра, то ничего не получится. Это почти как брак или что-то вроде того. Если с кем-то одним не задалось, это не значит, что где-то нет подходящего человека, и я думаю, что мы нашли этого человека. И у него правильный голос, у него отличный настрой, у него прекрасная внешность, и он настоящий металлический фрик. Так что я думаю, что у нас просто команда победителей».



Когда Петканас спросил Hoffmann'a о комментарии бывшего вокалиста ACCEPT Udo Dirkschneider'a о том, что нынешний состав группы — это уже «не ACCEPT», потому что Wolf — единственный оставшийся участник, гитарист ответил:



«Да, да. Конечно. Я знаю. Что ещё нового? Конечно, он это скажет. О чём ещё он может говорить? Видите ли, в том-то и дело, что если вы постоянно говорите о том, что произошло 30 лет назад, что это говорит о вашей собственной карьере? Это всё, что я могу сказать по этому поводу. Я всегда считал, что любое дело подтверждается практикой: нужно просто делать отличную музыку, а остальное приложится само собой. И мы именно этим и стараемся заниматься. Мы не пытаемся ни с кем соревноваться. Нам не нужно доказывать свою состоятельность. Мы — ACCEPT, и мы делаем отличные альбомы. Это всё, что я знаю».







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