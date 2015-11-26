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Accept

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5 ноя 2021 : 		 ACCEPT перенесли тур на 2023

14 окт 2021 : 		 FLOTSAM AND JETSAM не поедут с ACCEPT

11 окт 2021 : 		 Лидер ACCEPT: «Мы не пишем баллад для тёлочек»

1 сен 2021 : 		 JOE SATRIANI, BRUCE KULICK, WOLF HOFFMANN, GREGG BISSONETTE в гостях у басиста ACCEPT

24 авг 2021 : 		 Обучающее видео от ACCEPT

17 авг 2021 : 		 Обучающее видео от ACCEPT

11 авг 2021 : 		 Обучающее видео от ACCEPT

28 июл 2021 : 		 Обучающее видео от ACCEPT

19 июл 2021 : 		 Обучающее видео от ACCEPT

7 июл 2021 : 		 Видео с выступления ACCEPT

5 июл 2021 : 		 Видео с выступления ACCEPT

23 июн 2021 : 		 Лидер ACCEPT: «Kirk назвал меня вдохновителем, это очень почётно!»

20 июн 2021 : 		 Гитарист ACCEPT: «Идея в том, чтобы становиться лучше, особо не меняясь»

18 июн 2021 : 		 Гитарист ACCEPT: «Мне не доставляет никакого удовольствия копаться в прошлом»

13 май 2021 : 		 Бывший вокалист ACCEPT: «Это больше похоже на шоу Wolf'a Hoffmann'a»

14 апр 2021 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER всё ещё зол на WOLF'а HOFFMANN'а за украденное имя ACCEPT

7 апр 2021 : 		 ACCEPT едут в тур с PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS и FLOTSAM AND JETSAM

4 мар 2021 : 		 Лидер ACCEPT: «Было время, когда я думал, что металл — всё»

14 фев 2021 : 		 Успехи в чартах ACCEPT

4 фев 2021 : 		 Лидер ACCEPT — о работе Baltes'a с UDO

3 фев 2021 : 		 Лидер ACCEPT скучает по Peter'y Baltes'y

27 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT — о записи песни AC/DC

25 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT ответил на вопрос о соперничестве со SCORPIONS

22 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT не знает, вернётся ли когда-нибудь гастрольная деятельность к тому, что было до пандемии

20 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT пояснил за свои слова

18 янв 2021 : 		 Лидер ACCEPT: «Лучшее ещё впереди»
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ACCEPT перенесли тур на 2023



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ACCEPT приняли решение перенести тур "Too Mean To Die" с января/февраля 2022 на январь/февраль 2023. Билеты будут действительны.

Wolf: «Как бы нам этого ни хотелось, нынешняя ситуация с COVID просто не позволяет нам провести этот тур в 2022 году. Это очень сложное решение, но у нас нет другого выбора, кроме как отложить тур еще раз. Мы очень хотели сыграть, но... У нас был подготовлен убийственный сет-лист с большим количеством новых песен с альбома 'Too Mean to Die'. Мне очень жаль фанатов, и, конечно, все в группе очень разочарованы. Но жизнь продолжается... Пожалуйста, соблюдайте безопасность, оставайтесь металлистами и будьте " too mean to die"! До скорой встречи!»

Промоутер Джеральд Уилкс из Continental Concerts добавил: «Тур ACCEPT был запланирован в 16 странах с очень разными местными инфекционными ситуациями, которые в настоящее время меняются очень быстро и поэтому не поддаются оценке для всех участников. Законодательные требования варьируются от страны к стране — даже зачастую от города к городу. Еще несколько месяцев назад все это выглядело очень многообещающе, но сейчас ситуация просто не позволяет это осуществить».

ACCEPT Postpones European



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