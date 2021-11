сегодня



ACCEPT перенесли тур на 2023



ACCEPT приняли решение перенести тур "Too Mean To Die" с января/февраля 2022 на январь/февраль 2023. Билеты будут действительны.



Wolf: «Как бы нам этого ни хотелось, нынешняя ситуация с COVID просто не позволяет нам провести этот тур в 2022 году. Это очень сложное решение, но у нас нет другого выбора, кроме как отложить тур еще раз. Мы очень хотели сыграть, но... У нас был подготовлен убийственный сет-лист с большим количеством новых песен с альбома 'Too Mean to Die'. Мне очень жаль фанатов, и, конечно, все в группе очень разочарованы. Но жизнь продолжается... Пожалуйста, соблюдайте безопасность, оставайтесь металлистами и будьте " too mean to die"! До скорой встречи!»



Промоутер Джеральд Уилкс из Continental Concerts добавил: «Тур ACCEPT был запланирован в 16 странах с очень разными местными инфекционными ситуациями, которые в настоящее время меняются очень быстро и поэтому не поддаются оценке для всех участников. Законодательные требования варьируются от страны к стране — даже зачастую от города к городу. Еще несколько месяцев назад все это выглядело очень многообещающе, но сейчас ситуация просто не позволяет это осуществить».







