Гитарист ACCEPT — о 40-летии "Balls To The Wall"



В новом интервью Made In Metal гитариста ACCEPT Wolf'a Hoffmann'a спросили, есть ли у него и его коллег по группе какие-либо планы по празднованию 40-летия их классического альбома "Balls To The Wall", на что он ответил:



«В прошлом мы всегда обходили всё это стороной, потому что были очень заняты работой над текущим или новым альбомом. Пять минут назад [в этом интервью] вы спрашивали меня о новом альбоме [ACCEPT], а теперь вы спрашиваете меня о праздновании годовщины этого диска. Я не могу сделать и то, и другое. Я должен принять решение, каким путём идти дальше. И обычно мы выбирали: "Давайте сделаем новый альбом. Настало время для нового альбома". А потом мы отправляемся в турне с этим альбомом. Поэтому до сих пор не было достаточно времени, чтобы провести все эти юбилейные туры. Но это не значит, что когда-нибудь мы их не проведём».







