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Бывший басист ACCEPT об уходе к бывшему вокалисту ACCEPT: «Я хочу делать людей счастливыми»



В новом интервью для Metal Global бывший басист ACCEPT Peter Baltes рассказал о своём решении покинуть группу в 2018 году после более чем трёх десятилетий, проведённых в составе коллектива под руководством Wolf'a Hoffmann'a:



«Теперь все всё знают. Я дал много интервью, и я действительно не хочу больше говорить об этом, но в общем-то мы развивались как группа, как друзья, а потом всё изменилось — и в бизнесе, и в музыке. И всегда кажется, что кто-то хочет получить всю власть. Если ты больше не участвуешь в принятии решений, то какой в этом смысл? Мне это неинтересно. Поэтому я ушёл».



Baltes поведал о своей нынешней позиции бас-гитариста в группе U.D.O., которую возглавляет вокалист ACCEPT Udo Dirkschneider:



«Это уникальная ситуация, потому что здесь, в этой группе, меня очень уважают. Это очень приятно. Они очень уважительны. Нет никакого эго. Это всё в новинку для меня. В этой группе нет эгоизма. Udo это не волнует. Ему 71 год, он просто рад возможности петь. И это хорошая основа для группы, потому что он поддерживает всех молодых участников группы, и это расслабляет. Музыка — это вопрос номер один в группе, а не бизнес. Так что это происходит автоматически. А я пришёл в группу ради своего собственного счастья. Я хочу играть. Я хочу делать людей счастливыми. Мне нравится играть на бас-гитаре. Это было решение не столько делового характера.



Я помогал Udo как гастролирующий басист U.D.O., а потом он попросил меня — кажется, мы были в Южной Америке, и он получил письмо или сообщение от своего предыдущего басиста, в котором тот сказал: "Я больше не хочу участвовать в группе". Так что они оказались в затруднительном положении. Они спросили меня, не хочу ли я остаться, и я ответил: "Конечно, почему бы и нет? Это очень весело"».



Возвращаясь к теме своего ухода из ACCEPT, Baltes сказал:



«Для того чтобы быть творческим человеком и находиться в хорошем расположении духа, необходимо ощущать себя комфортно в том, что ты делаешь. Это причина номер один, по которой я с самого начала этим занимаюсь. Если вернуться назад, когда я был совсем маленьким и только начинал, это была просто любовь к музыке. Я не понимал, хорош ли я. Если у меня и был талант, это не имело значения, потому что я просто упорно работал над этим, и вот к чему я пришёл.



Мне многие фанаты писали: "Почему ты ушёл из великой группы ACCEPT и присоединился к маленькой группе U.D.O.?" Они просто не понимают этого. В действительности это не имеет значения».







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