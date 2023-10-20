Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*RUSH соболезнуют евреям 77
*TOMMY LEE утверждает, что пил по два галлона водки в день 36
*SHARON OSBOURNE: «Nikki Sixx м**ак, но нюхал ли Ozzy муравье... 34
*ROB HALFORD: «Когда положат конец притеснениям LGBTQ+?» 31
*DON DOKKEN: «У меня депрессия, но я же не накладываю на себя... 29
*Вокалист DISTURBED: «Ох, мои бедные ев...и!» 23
*Вокалист VOLBEAT: «"Spiritual Healing" изменил всю сцену» 21
*MANOWAR вновь переписывают и обещают новое в 2025 19
*Вокалист DISTURBED: «Отечество в опасности!» 19
*Видео с текстом от JUDAS PRIEST 17
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*RUSH соболезнуют евреям 77
*TOMMY LEE утверждает, что пил по два галлона водки в день 36
*SHARON OSBOURNE: «Nikki Sixx м**ак, но нюхал ли Ozzy муравье... 34
*ROB HALFORD: «Когда положат конец притеснениям LGBTQ+?» 31
*DON DOKKEN: «У меня депрессия, но я же не накладываю на себя... 29
[= ||| все новости группы



*

Accept

*



20 окт 2023 : 		 Бывший басист ACCEPT об уходе к бывшему вокалисту ACCEPT: «Я хочу делать людей счастливыми»

12 окт 2023 : 		 Бывшая группа вокалиста ACCEPT соберётся для концерта

26 сен 2023 : 		 Лидер ACCEPT мутит со скрипачкой

1 сен 2023 : 		 Гитарист ACCEPT: «А как же бедные российские фанаты?»

14 авг 2023 : 		 Новый альбом ACCEPT: большая часть текстов уже написана

13 июл 2023 : 		 Вокалист ACCEPT — о том, как спел с IRON MAIDEN: «Поток адреналина просто зашкаливал»

2 июл 2023 : 		 У ACCEPT уже много нового!

27 июн 2023 : 		 PETER BALTES — об уходе из ACCEPT: «Всё пошло не так»

18 июн 2023 : 		 PETER BALTES — о причине ухода из ACCEPT

13 июн 2023 : 		 Гитарист ACCEPT сочинил чуть больше половины песен для нового альбома

30 май 2023 : 		 Новое видео ACCEPT

25 апр 2023 : 		 ACCEPT выступили без CHRISTOPHER'a WILLIAMS'a и PHILIP'a SHOUSE

23 апр 2023 : 		 Гитарист ACCEPT: «Мы — одна из немногих групп, которые до сих пор исполняют песни в оригинальном виде»

3 апр 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления ACCEPT

28 мар 2023 : 		 Уроки от лидера ACCEPT

21 мар 2023 : 		 Гитарист ACCEPT: «Музыкальный бизнес очень сильно изменился»

20 мар 2023 : 		 Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе

17 мар 2023 : 		 Гитарист ACCEPT назвал пять любимых альбомов

13 мар 2023 : 		 Уроки от лидера ACCEPT

7 мар 2023 : 		 Вокалист ACCEPT — о возможном сольном альбоме: «У меня накопилось очень много материала для записи»

11 фев 2023 : 		 AVA-REBEKAH RAHMAN присоединится к ACCEPT на концертах

24 янв 2023 : 		 Видео с выступления ACCEPT

9 янв 2023 : 		 WOLF HOFFMANN считает забавным, что UDO DIRKSCHNEIDER продолжает исполнять песни ACCEPT

9 янв 2023 : 		 Гитарист ACCEPT — о 40-летии "Balls To The Wall"

7 янв 2023 : 		 Гитарист ACCEPT — о важности сочинения новой музыки

5 янв 2023 : 		 Демонстрационное видео от гитариста ACCEPT
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Бывший басист ACCEPT об уходе к бывшему вокалисту ACCEPT: «Я хочу делать людей счастливыми»



zoom
В новом интервью для Metal Global бывший басист ACCEPT Peter Baltes рассказал о своём решении покинуть группу в 2018 году после более чем трёх десятилетий, проведённых в составе коллектива под руководством Wolf'a Hoffmann'a:

«Теперь все всё знают. Я дал много интервью, и я действительно не хочу больше говорить об этом, но в общем-то мы развивались как группа, как друзья, а потом всё изменилось — и в бизнесе, и в музыке. И всегда кажется, что кто-то хочет получить всю власть. Если ты больше не участвуешь в принятии решений, то какой в этом смысл? Мне это неинтересно. Поэтому я ушёл».

Baltes поведал о своей нынешней позиции бас-гитариста в группе U.D.O., которую возглавляет вокалист ACCEPT Udo Dirkschneider:

«Это уникальная ситуация, потому что здесь, в этой группе, меня очень уважают. Это очень приятно. Они очень уважительны. Нет никакого эго. Это всё в новинку для меня. В этой группе нет эгоизма. Udo это не волнует. Ему 71 год, он просто рад возможности петь. И это хорошая основа для группы, потому что он поддерживает всех молодых участников группы, и это расслабляет. Музыка — это вопрос номер один в группе, а не бизнес. Так что это происходит автоматически. А я пришёл в группу ради своего собственного счастья. Я хочу играть. Я хочу делать людей счастливыми. Мне нравится играть на бас-гитаре. Это было решение не столько делового характера.

Я помогал Udo как гастролирующий басист U.D.O., а потом он попросил меня — кажется, мы были в Южной Америке, и он получил письмо или сообщение от своего предыдущего басиста, в котором тот сказал: "Я больше не хочу участвовать в группе". Так что они оказались в затруднительном положении. Они спросили меня, не хочу ли я остаться, и я ответил: "Конечно, почему бы и нет? Это очень весело"».

Возвращаясь к теме своего ухода из ACCEPT, Baltes сказал:

«Для того чтобы быть творческим человеком и находиться в хорошем расположении духа, необходимо ощущать себя комфортно в том, что ты делаешь. Это причина номер один, по которой я с самого начала этим занимаюсь. Если вернуться назад, когда я был совсем маленьким и только начинал, это была просто любовь к музыке. Я не понимал, хорош ли я. Если у меня и был талант, это не имело значения, потому что я просто упорно работал над этим, и вот к чему я пришёл.

Мне многие фанаты писали: "Почему ты ушёл из великой группы ACCEPT и присоединился к маленькой группе U.D.O.?" Они просто не понимают этого. В действительности это не имеет значения».




Like!+3Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 5 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

20 окт 2023
Aiming High
Я рад за Балтеса(честно).Надеюсь он не уйдет из этой "группы без эгоизма")
20 окт 2023
M
Mike Barlow
Сарказм понятен. Но люди вообще и музыканты в частности разные. Как и в "обычной" жизни.бывают коллективы где внутренняя атмосфера - хоть вешайся. А бывают те, в которых если и не тотальная дружба,то хоть ровные уважительные отношения и никто никому мозг не сносит, просто делаем одно дело, а в перерывах травим байки про рыбалку и про то, что раньше было лучше.
Like!1
20 окт 2023
olly71
Две новости подряд о бегстве бассистов от злобных эгоистов которые их сделали рок-звёздами и обеспечили им бесбедную жизнь. ))))) Ох уж эти эгоисты ))))
Like!1
20 окт 2023
гладиатор
olly71, ну с Accept это не так, потому что классический состав весь заработал себе имя, а уже позже Вольф узурпировал себе всю власть в группе.
20 окт 2023
гладиатор
Молодец, все правильно сделал и сказал. Здоровая атмосфера очень важна.

просмотров: 378

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом