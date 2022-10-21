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Accept

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ACCEPT выступили с новым вокалистом



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ACCEPT прибегли к услугам Jason'a McMaster'a (DANGEROUS TOYS, WATCHTOWER) для выступления 20 октября в Penn's Peak, Jim Thorpe, Pennsylvania — видео полного выступления доступно ниже.




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21 окт 2022
o
olly71
Ну это хоть что то . Не чувак реально нормально смотрится на сцене и колбасится в отличии от тартилы . И весь концерт очень довольная рожа Вольфа - не удивлюсь если этого чела решат оставить на постоянку. Хотя есть такая классная французская группа Revenge вот вокалист оттуда был бы идеальнейший вариант.
Like!1  Dislike!1
21 окт 2022
Exceptional
Такое неуважение к участнику собственной группы... дэээ... Продажный Вольф думает только о деньгах, никакой чести.
  Dislike!2
21 окт 2022
зубатый_колобок
внезапно неплохо.
Like!1
21 окт 2022
M
Mad Katz
Ю. Антонов жив!

просмотров: 1399

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