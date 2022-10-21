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ACCEPT выступили с новым вокалистом



ACCEPT прибегли к услугам Jason'a McMaster'a (DANGEROUS TOYS, WATCHTOWER) для выступления 20 октября в Penn's Peak, Jim Thorpe, Pennsylvania — видео полного выступления доступно ниже.







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