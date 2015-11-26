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Accept

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22 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT — о самом важном уроке музыкального бизнеса

16 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «У нас хоть не такое тупое название, как у DEF LEPPARD»

15 дек 2020 : 		 Позовёт ли лидер ACCEPT бывших?

10 дек 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «Мы не самые большие кореша с Mark'ом»

30 ноя 2020 : 		 «Тяжёлый и напористый металлический альбом» — именно такой ACCEPT видят новую работу

27 ноя 2020 : 		 Лидер ACCEPT: «Уход Peter'a буквально меня убил»

6 ноя 2020 : 		 Видео с текстом от ACCEPT

2 окт 2020 : 		 Новое видео ACCEPT

30 сен 2020 : 		 Тизер нового сингла ACCEPT

18 сен 2020 : 		 Новый сингл ACCEPT выйдет осенью

13 авг 2020 : 		 Умер сын вокалиста ACCEPT

11 авг 2020 : 		 Профессиональное видео полного выступления ACCEPT в Кемерове

20 июл 2020 : 		 ACCEPT возобновили запись

18 июл 2020 : 		 UDO DIRKSCHNEIDER: «Воссоединение ACCEPT? Забудьте об этом!»

9 май 2020 : 		 ACCEPT почти завершили запись «тяжёлого и мрачного» альбома

7 май 2020 : 		 ACCEPT работают над новой музыкой

29 апр 2020 : 		 Новый гитарист ACCEPT: «Самой сложной для меня была "Fast As A Shark"»

17 мар 2020 : 		 DAVID REECE о попытках заменить UDO DIRKSCHNEIDER'а в ACCEPT

28 ноя 2019 : 		 Лидер ACCEPT: «Я так до конца и не понял, почему Peter Baltes ушёл из группы»

3 ноя 2019 : 		 ACCEPT взяли третьего

27 апр 2019 : 		 Легендарная группа ACCEPT впервые выступит в Сибири и представит уникальную программу на фестивале «Герои мирового рока»!

19 апр 2019 : 		 Новая песня ACCEPT

17 апр 2019 : 		 ACCEPT нашли нового басиста

11 фев 2019 : 		 Видео с выступления ACCEPT с приглашённым басистом

15 янв 2019 : 		 Бывший вокалист ACCEPT: «Нынешний вокалист ACCEPT звучит как копия бывшего вокалиста ACCEPT»

5 янв 2019 : 		 Новый видеотрейлер от ACCEPT
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Лидер ACCEPT — о самом важном уроке музыкального бизнеса



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В рамках беседы с Metal Master Kingdom лидер ACCEPT Wolf Hoffmann ответил на вопрос о том, какой самый важный урок он получил в музыкальном бизнесе:

«Я бы сказал, что один из самых серьёзных уроков, который я усвоил, состоит в том, что ты не должен довольствоваться посредственностью. Иногда есть тенденция — любой артист, а мы говорим применительно к музыке, начинает думать нечто из серии: "Да, это, может быть, не так захватывающе, как я надеялся, но я уверен, что фэнам это всё равно понравится". Это очень опасно. Все совершали эту ошибку на своём пути, когда так думали, — у них было гнетущее ощущение в глубине души, когда они думали что-то типа: "Эх, что-то в этом не так, но я надеюсь, что никто не поймёт. Я уверен, что им это всё равно понравится" или что-то вроде того. Это никогда не работает. Не делай этого. Я говорю на основании собственного опыта.

Ты должен делать такие песни, или чем бы ты не занимался, — работать так, чтобы ты сам был полностью доволен ними, потому что тогда тебе почти всё равно, что о них думает остальной мир, когда ты лично думаешь, что это лучшее, что ты мог сделать, и ты доволен ими, а если им это не нравится, то это на самом деле крутое дерьмо. И знаете что в итоге? Обычно это показатель того, что это будет хорошая песня или успех придёт, но в долгосрочной перспективе, и материал выдержит испытание временем. Но если вы думаете что-то из разряда: "Это достаточно хорошо для публики, но я лично думаю, что это вроде как так себе", то нет — это не прокатит!»

ACCEPT





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