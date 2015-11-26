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Лидер ACCEPT — о самом важном уроке музыкального бизнеса



В рамках беседы с Metal Master Kingdom лидер ACCEPT Wolf Hoffmann ответил на вопрос о том, какой самый важный урок он получил в музыкальном бизнесе:



«Я бы сказал, что один из самых серьёзных уроков, который я усвоил, состоит в том, что ты не должен довольствоваться посредственностью. Иногда есть тенденция — любой артист, а мы говорим применительно к музыке, начинает думать нечто из серии: "Да, это, может быть, не так захватывающе, как я надеялся, но я уверен, что фэнам это всё равно понравится". Это очень опасно. Все совершали эту ошибку на своём пути, когда так думали, — у них было гнетущее ощущение в глубине души, когда они думали что-то типа: "Эх, что-то в этом не так, но я надеюсь, что никто не поймёт. Я уверен, что им это всё равно понравится" или что-то вроде того. Это никогда не работает. Не делай этого. Я говорю на основании собственного опыта.



Ты должен делать такие песни, или чем бы ты не занимался, — работать так, чтобы ты сам был полностью доволен ними, потому что тогда тебе почти всё равно, что о них думает остальной мир, когда ты лично думаешь, что это лучшее, что ты мог сделать, и ты доволен ими, а если им это не нравится, то это на самом деле крутое дерьмо. И знаете что в итоге? Обычно это показатель того, что это будет хорошая песня или успех придёт, но в долгосрочной перспективе, и материал выдержит испытание временем. Но если вы думаете что-то из разряда: "Это достаточно хорошо для публики, но я лично думаю, что это вроде как так себе", то нет — это не прокатит!»













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