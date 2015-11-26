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Гитарист ACCEPT о том, как создавалась песня "Fast As A Shark"



В недавнем интервью гитарист группы ACCEPT Wolf Hoffmann рассказал о создании песни "Fast As A Shark", которую некоторые называют первой трэш-металлической композицией на планете.



«Я очень чётко помню, как мы создавали песню, и как всё получилось. Это исходило от барабанщика, а именно Stefan пришёл с безумной идеей двойной бочки, двойного баса и всё такое. И мы ведь так раньше никогда не делали. Так что он пришёл с этой идеей, ставшей основой, концепцией, и у нас был своего рода рифф — это было довольно легко — и тогда я написал эту безумную среднюю часть для него. Но потом, в самом конце, мы захотели сделать вступление или что-то вроде того. И я подумал об этом, мне пришла в голову идея сделать запись, полностью противоположную тому, что будет дальше, просто чтобы одурачить людей и заставить их думать о чём-то другом... Я подумал, что все, кто покупает альбом, подумают, что они, возможно, купили не тот альбом. В этом была основная идея — ты идёшь в магазин, покупаешь новый альбом ACCEPT, ставишь его и думаешь: "Какого лысого?! Кто это пихнул не ту пластинку в этот конверт?!" В этом и заключалась идея. И я подумал: "Может быть, мы возьмём оперную партию" или что-то вроде того. А потом мы уже записали основные треки и искали интро, которое можно было бы использовать, и мы пошли и стали копаться в коллекции записей матери владельца студии. Мы записывались в студии Dierks, где раньше записывались SCORPIONS и другие, там была мать [Дитера Диркса]; у нее была коллекция пластинок. И мы [спросили её]: "Какие у вас есть записи, которые мы можем украсть и которые не жалко, о которых можно забыть?" Потому что мы хотели полностью её запилить. И у неё были детские пластинки, на которых Дитер Диркс пел ещё ребёнком. Это были всякие немецкие народные песни, которые все слышали в детстве. И там была одна — "Ein Heller Und Ein Batzen" — в которой была середина, где не было текстов. Потому что мы подумали: "Немецкий язык? Нет, ни в коем случае". Мы не хотели этого. Потому что мы не хотели звучать слишком по-немецки, мы хотели, чтобы это было интернационально. И этот маленький отрывок: "Привет, Привет, Привет, папа", который... Это как раз то, что мы и использовали. Мы одолжили этот альбом, поставили его, запилили вусмерть запись мамы Диркса».



Барабанщик ANTHRAX Charlie Benante как-то признался, что эта песня оказала огромное влияние на его подход к игре на раннем этапе:



«Тогда это была самая быстрая двойная бочка из всех, что были на тот момент. И для меня они установили стандарты».















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