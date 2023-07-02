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*PETER BALTES — об уходе из ACCEPT: «Всё пошло не так» 40
*Бывший из MEGADETH — о вступлении к песне "Peace Sells" 38
*Лидер MEGADETH: «Я был важнейшим слагаемым успеха METALLICA» 29
*GEEZER BUTLER — о «козе»: «Это была моя фишка» 13
*THE HALO EFFECT сводят новый альбом 12
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Accept

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2 июл 2023 : 		 У ACCEPT уже много нового!

27 июн 2023 : 		 PETER BALTES — об уходе из ACCEPT: «Всё пошло не так»

18 июн 2023 : 		 PETER BALTES — о причине ухода из ACCEPT

13 июн 2023 : 		 Гитарист ACCEPT сочинил чуть больше половины песен для нового альбома

30 май 2023 : 		 Новое видео ACCEPT

25 апр 2023 : 		 ACCEPT выступили без CHRISTOPHER'a WILLIAMS'a и PHILIP'a SHOUSE

23 апр 2023 : 		 Гитарист ACCEPT: «Мы — одна из немногих групп, которые до сих пор исполняют песни в оригинальном виде»

3 апр 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления ACCEPT

28 мар 2023 : 		 Уроки от лидера ACCEPT

21 мар 2023 : 		 Гитарист ACCEPT: «Музыкальный бизнес очень сильно изменился»

20 мар 2023 : 		 Бывший басист ACCEPT был несчастлив в группе

17 мар 2023 : 		 Гитарист ACCEPT назвал пять любимых альбомов

13 мар 2023 : 		 Уроки от лидера ACCEPT

7 мар 2023 : 		 Вокалист ACCEPT — о возможном сольном альбоме: «У меня накопилось очень много материала для записи»

11 фев 2023 : 		 AVA-REBEKAH RAHMAN присоединится к ACCEPT на концертах

24 янв 2023 : 		 Видео с выступления ACCEPT

9 янв 2023 : 		 WOLF HOFFMANN считает забавным, что UDO DIRKSCHNEIDER продолжает исполнять песни ACCEPT

9 янв 2023 : 		 Гитарист ACCEPT — о 40-летии "Balls To The Wall"

7 янв 2023 : 		 Гитарист ACCEPT — о важности сочинения новой музыки

5 янв 2023 : 		 Демонстрационное видео от гитариста ACCEPT

29 дек 2022 : 		 DAVID REECE — об участии в ACCEPT: «Это была возможность, которая выпадает раз в жизни»

5 дек 2022 : 		 WOLF HOFFMANN, JOE SATRIANI, DEREK SHERINIAN, BRUCE KULICK на новом альбоме басиста ACCEPT

21 ноя 2022 : 		 WOLF HOFFMANN объяснил, почему в ACCEPT было так много смен состава

31 окт 2022 : 		 JASON McMASTER о выступлении с ACCEPT

29 окт 2022 : 		 MARK TORNILLO — об участии в ACCEPT: «Это подарок от Бога»

24 окт 2022 : 		 ACCEPT замутили с двумя
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У ACCEPT уже много нового!



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На связи Martin Motnik:

«В настоящее время мы записываем демо-версии песен, которые мы уже сочинили, что поможет нам решить - вместе с нашим замечательным продюсером Andy Sneap (гитаристом и продюсером JUDAS PRIEST, а также продюсером DREAM THEATER, получившим Грэмми) - на каких из них мы сосредоточимся для альбома. На данный момент у нас есть целая дюжина композиций, но мы все еще продолжаем сочинять новые. Не унывайте! Песни просто потрясающие и обещают подарить еще один убойный альбом!»

Фото довольной троицы прилагается.




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

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2 июл 2023
WahrandPhain
ух ты, снова мелодический бас и потрясающие, интересные структуры ударных!
Like!1
2 июл 2023
Anubis
Вкусный бас Мотника, это всегда хорошо!
2 июл 2023
R
Rutger
У Мотника нет шансов против экспериментов разнообразного творческого баса Балтеса
Like!1
2 июл 2023
Aiming High
Даже не знаю, кто их надоумил выпускать альбом одновременно с Большим Акцепт, так и в аутсайдеры попасть можно(нет).
Ждем, у кого на этот раз басс окажется вкуснее)))

просмотров: 454

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