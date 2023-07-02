сегодня



У ACCEPT уже много нового!



На связи Martin Motnik:



«В настоящее время мы записываем демо-версии песен, которые мы уже сочинили, что поможет нам решить - вместе с нашим замечательным продюсером Andy Sneap (гитаристом и продюсером JUDAS PRIEST, а также продюсером DREAM THEATER, получившим Грэмми) - на каких из них мы сосредоточимся для альбома. На данный момент у нас есть целая дюжина композиций, но мы все еще продолжаем сочинять новые. Не унывайте! Песни просто потрясающие и обещают подарить еще один убойный альбом!»



Фото довольной троицы прилагается.







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