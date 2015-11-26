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Accept

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Лидер ACCEPT: «Лучшее ещё впереди»



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В новом интервью с A&P Reacts гитарист ACCEPT Wolf Hoffmann ответил на вопрос, является ли песня "The Best Is Yet To Come" («Лучшее ещё впереди») из предстоящего альбома "Too Mean To Die" девизом группы ACCEPT:

«Хотелось бы надеяться. Это на самом деле мой личный девиз. Меня часто спрашивают о 80-х, и некоторым людям постоянно хочется копаться в прошлом. Некоторые люди наслаждаются прошлым больше, чем настоящим, — кажется, что они словно живут в прошлом — и я всегда думаю, что это не для меня. Я из тех парней, которые постоянно думают о будущем. И я честно думаю, что настоящее — это чертовски круто, но лучшее ещё впереди. И, возможно, лучшая песня ACCEPT ещё даже не написана, а лучшее шоу ещё не сыграно. Так что я определённо всегда думаю наперёд и, честно говоря, я вечный оптимист в этом отношении. Потому что я знаю, что многие люди думают наоборот: сегодня всё плохо, и всё было великолепно в 80-х или 20 лет назад, или когда-либо ещё, и я не могу этого понять. Так что это отражает то, что я считаю своей жизненной философией, если хотите».

Hoffmann также сказал, что бессмысленно продолжать думать о прошлом, потому что «ты не можешь его изменить в любом случае»:

«Я ненавижу сомневаться в себе и думать: "Я должен был то-то" или "Я мог бы то-то" и всё в таком духе. Потому что люди постоянно спрашивают меня об этом: "Что бы ты сделал по-другому? И сделал бы ты это снова?" Мне всё равно, чувак. Всё прошло. Что сделано, то сделано. У нас даже есть песня под названием "What's Done Is Done" на альбоме 2017 года "The Rise Of Chaos" со словами: "Что сделано, то сделано, когда пуля покинула пистолет". Ты не можешь повернуть время вспять. Понимаете, о чём я?»

ACCEPT








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КомментарииСкрыть/показать 1 )

hansi_hrb


18 янв 2021, 13:51		разогревать арию?


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